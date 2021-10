Dans ce magasin de la métropole d'Orléans, la grande question : y aura-t-il assez de jouets pour Noël ?

Les achats de Noël commencent chaque année un peu plus tôt, mais c'est encore plus vrai en 2021, tant le spectre d'une pénurie, sur certains jouets inquiète les enseignes. A La Grande Récré à Olivet, on avertit la clientèle, même si les rayons sont pleins, pour le moment.