Dans ces Ehpads bretons, on s’occupe des patients avec “Humanitude”

Ici, l'organisation est pensée autour du résident et non autour du soignant et de la structure

Ce sont des Ehpads à l'opposé de tout ce qu'on a pu entendre lors du scandale Orpéa . On s’y occupe des résidents avec “ Humanitude ”, du nom d'un label de bientraitance, obtenu à ce jour par 28 Ehpads dont trois en Bretagne, à Montauban de Bretagne, Médréac et Châteaugiron. Celui de Montauban a été établissement pilote du label en Bretagne et dans l’ouest. Il est réparti en sept quartiers de 15 à 20 résidents (102 en tout), chacun autour d’une pièce centrale avec réfrigérateur, machine à café, petite kitchenette, tables, chaises et des chambres personnalisées avec le propre mobilier du résident.

L'allée centrale de l'Ehpad, qui relie deux rues de Montauban, peut être empruntée par les habitants. © Radio France - Eric Bouvet

Envies puis besoins

L’esprit “Humanitude” ne consiste pas seulement à traiter les personnes âgées avec humanité, mais il s’agit de les réhabiliter dans ce qu’elles possèdent d’humain, leurs envies et leurs besoins. L’organisation est pensée autour du résident et non autour du soignant et de la structure. On s’adapte à son rythme, avec, malgré tout, les contraintes liées à la collectivité et à l’institution. Pour atteindre cet accompagnement global, les personnels acceptent de travailler en horaires coupés (et non continus) le matin et le soir, avec des adaptations permanentes de leur travail.

Les cinq grands principes de la philosophie de soin “Humanitude”

L’esprit “Humanitude” ne coûte pas plus cher pour autant, puisqu'à Montauban et Médréac, les structures sont publiques et les résidents paient le prix de base, à 67 euros par jour. Les personnels, eux, sont payés selon la grille de salaire de la fonction publique hospitalière.