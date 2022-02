Dans cette commune du Sud-Manche on achète groupé pour réduire sa facture de gaz et d'électricité

A l'heure où les prix du gaz et de l'électricité flambent, les achats groupés pour les énergies intéressent de plus en plus de collectivités. Comme la commune nouvelle de Saint-James dans le sud du département.

Il y a quelques semaines la commune nouvelle de Saint-James dans le Sud-Manche a proposé à ses habitants un achat groupé d'électricité 100 % verte et de gaz naturel. L'idée : rassembler le plus grand nombre de consommateurs afin d'avoir un pouvoir de négociation plus important et ainsi obtenir de meilleurs tarifs. Alors en pleine crise sur les tarifs de l'énergie, 315 foyers se sont dores et déjà préinscrits.

L'union fait la force c'est bien connu...et donc dans ce cas précis allège la facture, en moyenne de 200 euros par an et par habitant. Saint-James s'est donc lancée dans cette aventure aidée par la société Wikipower, le maire de Saint-James David Juquin : "c'est une société nationale très sérieuse qui accompagne les collectivités dans l'information aux habitants, dans les changements de contrats et met en place un site internet avec possibilité de répondre aux différentes questions." Cet achat groupé est possible pour les particuliers mais aussi pour les entreprises et Saint-James n'est pas toute seule dans cette histoire : "d'autres villes comme Auxerre et des villes du nord font partie de l'appel d'offres ce qui regroupe aujourd'hui près de 10 000 foyers".

Pas besoin de changer de compteur, l'inscription est gratuite et les habitants sont libres d'accepter ou non l'offre proposée "Wikipower permet de comparer et après on décide". David Juquin le maire de Saint-James a un seul objectif en tête "faire faire des économies à mes administrés". Saint-James petite commune de 5 000 habitants qui traque la moindre économie, il y a un an elle avait déjà lancé un achat groupé pour des mutuelles.

Pour la pré-inscription, il suffit de se munir de sa dernière facture d'électricité et/ou de gaz pour compléter le formulaire sur le site www.saintjames-enrgie.fr ou par téléphone au 02 61 69 07 71. Une fois l'offre négociée, chaque inscrit recevra un calcul personnalisé des économies réalisables et les étapes restant à accomplir pour changer de fournisseur. Chaque participant est ensuite libre d'accepter ou non l'offre proposée.