Dans l'agglo de Laval, des salariés de galeries marchandes au chômage partiel, d'autres encore dans l'attente

Rideau baissé depuis ce dimanche 31 janvier dans trois galeries marchandes de l'agglomération de Laval. Elles dépassent les 20.000 m² alors elles doivent rester fermées pour au moins quatre semaines suite aux nouvelles restrictions du gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. "La Mayenne" dans le quartier Grenoux et "Le Pégase" zone des Bozées à Laval et le centre Leclerc de Saint-Berthevin sont concernés.

Que va-t-il se passer maintenant pour tous les salariés de ces magasins fermés ?

La mauvaise nouvelle n'est pas tombée tout de suite pour plusieurs salariés de la "Mayenne" à Laval. La fermeture a été annoncée dimanche soir et ils ont dû attendre le lendemain matin. Là, ils ont reçu un coup de fil de leur responsable et c'est officiel, ils sont au chômage partiel.

Dans l'une des 34 enseignes de la galerie, le chômage partiel est pris en charge à 80% par l'entreprise et pour "les 20% qui restent, là, on ne sait pas encore, on devrait en savoir plus dans quelques jours", nous explique l'une des salariées.

Impossible de transférer des salariés dans d'autres boutiques

Pour éviter cette situation, est-ce-qu'on ne pourrait pas transférer des employés dans une autre boutique, à l'extérieur ? "Impossible" nous dit-on au salon de coiffure "La Barbe de Papa". Tous leurs magasins sont installés dans des centres commerciaux donc certains sont aussi fermés et pour ceux qui restent ouverts, le nombre de salariés est déjà limité à cause de la distanciation.

Des salariés encore dans l'attente d'un retour de leur responsable

A Saint-Berthevin, les salariés de la quinzaine de magasins de la galerie marchande devraient eux aussi passer en chômage partiel selon le maire de la commune. Mais certains d'entre eux n'avaient toujours pas de retour de leur responsable ce lundi soir. La direction du centre commercial elle, n'a pas plus d'infos. "Ce sont des commerces indépendants, on ne peut parler en leur nom" explique-t-elle. Et en ce qui concerne "Le Pégase" à Laval, la direction n'a pas répondu à nos sollicitations.