Dans l'est de la Somme, un projet de création de 500 emplois est-il menacé ? C'est ce qu'affirment des élus de la communauté de communes du Grand Roye, 62 villes entre Roye et Montdidier, adressé cet été à la présidence et publié sur les réseaux sociaux.

Depuis deux ans, la Ville de Roye planche sur un projet de parc d'activités dans la zone industrielle ouest. 27 hectares sur lesquels viendraient s'implanter une zone avec des entreprises, des entrepôts, un hôtel, une crèche. Tout ça a été prévu dans un plan local d'urbanisme, propre à chaque commune. Mais le Plan local d'urbanisme intercommunal va désormais être établi pour toute la communautés de communes : dans ce projet, les terrains pourraient basculer en zone non constructible.

Un coup d'arrêt au développement économique pour certains élus

Ce possible classement, c'est un coup d'arrêt au développement économique dénonce Josiane Hérouart, adjointe à la maire de Roye, élue à la communautés de communes du Grand Roye et conseillère départementale : "C'est un projet d'installation d'entreprises qui pourrait apporter 500 emplois : cela qui va bénéficier à tout le territoire, poursuit l'élue. L'entreprise qui s'installe à Roye profite aussi à tout le territoire et aux villages alentours".

Pour certains élus, si le classement en non constructible est envisagé, c'est parce que les terrains en question appartiennent à la famille de Bénédicte Thiébaut. La présidente de la communauté de communes du Grand Roye s'est d'ailleurs retirée du dossier cet été pour éviter un conflit d'intérêt.

L'État suggère de regrouper les projets autour du Canal Seine-Nord

Dans l'entourage de l'élue, on rappelle que ce classement n'est pas acté. Et on assure ne pas être contre le projet de zone d'activités, mais suivre les recommandations de l'État. Celui-ci, via la direction départementale des territoires et de la mer, suggère de regrouper toutes les zones d'activités autour du Canal Seine-Nord, afin d'éviter de bétonner trop de secteurs différents. Un argument qu'entend Josiane Hérouart : "Bien sûr qu'en ce moment, artificialiser les terres dans le Santerre, ça ne semble pas dans l'ère du temps, concède l'élue. Mais nous en tant qu'élus, on est responsables : on souhaite que nos habitants puissent avoir de quoi vivre sur leur territoire, là où trouver un emploi".

Des réunions auront lieu dès la rentrée sur ce plan d'urbanisme du Grand Roye, avant un vote fin 2023. Contactée, la préfecture de la Somme, qui est mobilisée sur ce dossier, indique pour sa part être dans "la recherche de solutions permettant de garantir un développement harmonieux et équilibré, dans le cadre de la loi, tout en favorisant l'emploi".