Dans l'Eure, 3.000 allocataires du RSA vont reprendre une activité

L'expérimentation "RSA France Travail" ne concerne pas tout le département de l'Eure mais cinq cantons, ceux de Pont-de-l'Arche, Louviers, Val-de-Reuil, Romilly sur Andelle et Gisors. un équilibre entre territoires urbains et ruraux. Dans ces cantons, tous les allocataires du RSA, il sont 3.000 sur les 13.000 que compte le département, devront signer un contrat d'engagement réciproque. Une sorte de marché donnant donnant. À la clé, l'assurance d'un premier rendez-vous sous les 15 jours pour définir un projet et un accompagnement renforcé et individualisé pendant six mois. En échange, l'allocataire devra donner 15 à 20 heures par semaine pour découvrir un métier en entreprise, faire du bénévolat dans une association ou encore mettre à jour ses compétences.

"Ça fait plusieurs années qu'on voulait mettre en place une réciprocité mais les textes ne le permettaient pas" souligne Alexandre Rassaërt, le président du conseil départemental de l'Eure, qui a saisi la balle au bond la balle lancée par l'Etat et y voit "une logique des droits et devoirs de réciprocité entre les allocataires RSA et les financeurs publics". Hors de question d'y voir une chasse aux pauvres, "c'est une aubaine, c'est quelque chose de positif, ce n'est pas du tout une corvée".

Pour continuer à percevoir le RSA, les allocataires des cinq cantons choisis devront obligatoirement signer ce contrat d'engagement renforcé. En cas de refus, le versement de l'allocation sera suspendu. Et Stéphanie Auger de rappeler : "Le RSA n'est pas un salaire, c'est une aide dans une période difficile. Il faut aussi des contreparties". Dans l'Eure, un bénéficiaire sur deux touche le RSA depuis plus de trois ans et demi.

Un contexte économique favorable

"L'emploi se porte plutôt très bien" avance Stéphanie Auger, mais "il y a encore des besoins sur les métiers en tension". La vice-présidente du Département de l'Eure en charge de l'insertion veut "coller aux besoins des entreprises", notamment dans l'hôtellerie-restauration, l'industrie, la logistique, les transports, le BTP et l'aide à domicile. Huit personnes spécialistes des métiers en tension ont été recrutées par le Département de l'Eure. "Nous, on a des difficultés d'insertion, les entreprises ont du mal à recruter, il faut qu'on se trouve à un moment donné. Les 15 à 20 heures, ce sera en partenariat avec tous ces partenaires privés sur le territoire" justifie Alexandre Rassaërt.

La politique globale d'insertion dont le volet RSA France Travail sera à l'ordre du jour de la session du conseil départemental de l'Eure le 3 février 2023. L'expérimentation devrait être mise en place à partir du mois de mars ou avril 2023. Le Département de l'Eure s'est fixé comme objectif de réduire de 3.000 le nombre de bénéficiaires du RSA à l'horizon 2028.