Dans l'Eure, l'usine Boursin dévoile ses coulisses au public

Il n'en existe qu'une seule en Europe. Depuis plus de 60 ans, la fromagerie qui fabrique le célèbre Boursin se trouve à Croizy-sur-Eure (Eure). Et pour la première fois, l'usine a ouvert vendredi ses portes au public. Des visites guidées réalisées à l'occasion de l'opération "Découvrez ce que vous mangez !" organisée par l'Association nationale des industries alimentaires.

Charlottes rouges sur la tête, et combinaisons blanches sur le dos, un groupe d'une douzaines de visiteurs pénètrent dans cette usine qui emploie 130 salariés. Et la première des choses, non pas qui saute aux yeux mais qui monte au nez, c'est l'odeur. Une très forte odeur - pas désagréable d'ailleurs ; d'ails, de fines herbes ou de poivres. Des ingrédients qui entrent directement dans la composition du célèbre Boursin.

23 millions de litre de lait par an

Mais les deux ingrédients essentiels sont évidemment le lait et la crème. Ces produits sont issus "de filières françaises" insiste Vincent Caillet, le directeur logistique qui anime ces visites guidées. "Le lait et la crème sont acheminés par camion et réceptionnés dans des immenses cuves. Chaque année on collecte, 23 millions de litres de lait et 9 millions de litres de crème."

L'usine Boursin se dévoile au public. © Radio France - Hugo Charpentier

Vincent Caillet poursuit la visite pendant une bonne heure, répondant patiemment aux questions qui ponctuent ses explications. Un moment que ce salarié arrivé à Boursin en 2014 vit "avec fierté". "Nos produits on les fabrique de manière saines, ce sont des bons produits et c'est important de le montrer à nos consommateurs".

Bientôt un Boursin vegan

A l'image de Martine, une retraitée originaire de La Bonneville-sur-Iton près d'Evreux, qui raffole du Boursin, "On en mange très souvent !" Du coup, elle a voulu savoir ce qu'il y avait dans son assiette "pour voir comment c'est fait, c'est important ces journées portes ouvertes pour les consommateurs comme nous".

La visite les emmène de la laiterie jusqu'à l'emballage du produit. En revanche, ces visiteurs d'un jour ne verront rien du service recherche et développement, où sont concoctées les nouvelles recettes. Un lieu tenu au secret, tout ce que l'on peut savoir c'est qu'ici on travaille sur un futur Boursin à l'oignon, mais aussi un Boursin 100% végétal. Ni lait, ni crème… mais des graines de tournesol !