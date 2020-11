Riou Glass investit quatre millions d'euros sur son site de l'Eure et se donne de la visibilité sur dix ans

"Aujourd'hui la concurrence est telle que nous sommes obligés de beaucoup investir", explique Daniel Port, le directeur de Riou Glass VIP. Spécialisé dans le traitement du verre, le site historique de l'entreprise est implanté à Belleville (Eure) et a bénéficié sur deux ans de quatre millions d'euros d'investissements.

"Un grand bond en avant"

Pour accélérer sa digitalisation, la société a donc fait l’acquisition sur ces deux dernières années d’une ligne d’impression numérique, d'un scanner détecteur de défauts et d'un robot d’enduction. Une station de traitement d’eau a été créée, ainsi qu'un parking de 2 400 m2 pour faciliter les livraisons. Le bâtiment de Riou Glass VIP a également été agrandi à cette occasion.

"Cela nous a permis de faire un grand bond en avant et cela nous donne de la visibilité pour les dix années à venir", estime Daniel Port, invité ce mardi de France Bleu Normandie. Et ces innovations, d'une certaine manière, permettent aussi à l'entreprise qui emploie 150 personnes de passer la crise du Covid sans trop de casse.

Riou Glass VIP fabrique en effet un clavier d'ordinateur en verre et anti-bactérien, qui se vend bien : "Nous sommes en plus en train de moderniser l'appareil en passant sur du Bluetooth, explique Daniel Port. Nous avons eu des demandes des hôpitaux, des cabinets de médecins, etc. Nous essayons toujours d'innover pour être en avance sur nos confrères, l'industrialisation passe par tout ça."