Déconfinement. À Lodève, des inquiétudes dans les bars, à quelques jours de la réouverture

Ce vendredi 14 mai 2021, à cinq jours de la réouverture des restaurants, cafés et bars avec terrasse, quelques bars de Lodève (Hérault) se préparent doucement. Les professionnels sont partagés entre enthousiasme, appréhension et prudence.

Ce mercredi 19 mai 2021 acte une nouvelle étape d'une déconfinement. Les commerces rouvriront. Les professionnels des restaurants, cafés et bars qui ont une terrasse s'activeront. Ils pourront accueillir leurs clients en extérieur, avec une jauge de 50%. À Lodève (Hérault), à quelques jours du retour progressif à la vie d'avant, les gérants de bar se préparent.

Il faudrait une catastrophe pour qu'on ne rouvre pas. L'épidémie se tasse - Philippe Garnier, gérant du bar Le Cabanon

Ce vendredi 14 mai 2021, quelques tables et chaises, encore pliées, patientent contre la devanture du Cabanon. La porte du bar est ouverte. Le gérant, Philippe Garnier, est à l'intérieur, au milieu de ses outils. Il s'active pour que ses travaux soit terminés pour le Jour-J. "Quand le gouvernement a annoncé la réouverture, je n'y croyais pas, avoue-t-il. Mais là, maintenant que ça se précise, c'est dare-dare! Il faut que tout soit prêt, que tout soit parfait!"

Il est serein. Il a déjà refait ses stocks et s'attend à une forte affluence. "Les gens en ont marre, ils ont envie de prendre un verre en terrasse, sourit-il. Et s'il pleut, on sortira les bâches. On a peut-être un peu perdu le rythme. Mais je pense qu'on va le reprendre rapidement!"

Son voisin, Hamou Kechout, passe commande chaque jour, en petites quantités. Le gérant du Vin sur vin appréhende. "On est un peu inquiet sur cette histoire de jauge à 50% parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, explique-t-il. Et puis à cause du temps! Si on n'a que les terrasses, on est dépendant de la météo. S'il pleut... C'est raté!" Il a hâte de retrouver ses clients.

"Est-ce que, la veille, on ne va pas nous dire qu'on repousse au mois de juin?" - Céline Salvador, gérante de l'Épicerie Fleury Copier

Coline Salvador travaille à l'Épicerie Fleury, un commerce qui fait bar à vins et épicerie. Elle n'est pas non plus certaine de faire face à un gros rush. "Après le premier confinement, on a mis des semaines à retrouver toute notre clientèle, se rappelle-t-elle. Est-ce que les gens vont se dire qu'on retourne à la vie normale? Est-ce qu'ils vont encore être prudents? On ne sait pas." Elle compte contacter ses fournisseurs seulement lundi et mardi, à la veille de la réouverture.