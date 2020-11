Dans l'Hérault, la Banque Alimentaire récolte 170 tonnes de nourriture

Dans l'Hérault, la collecte de la Banque Alimentaire a été meilleure que l'année dernière. Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2020, l'association qui lutte contre la précarité alimentaire a récolté 170 tonnes de nourriture. C'est 10 tonnes de plus qu'en 2019, alors qu'une trentaine de ses points de collecte étaient, cette année, fermés, en raison de l'épidémie de Covid-19.

"Nous sommes très satisfaits de cette collecte", s'enthousiasme Régis Godard, président de l'antenne départementale de la Banque Alimentaire. Les bénévoles restent prudents. "Avec la crise sanitaire, on donne à plus de personnes qu'avant, explique Régis Godard. Il faudra voir comment on s'organise. Peut-être qu'au printemps, nous organiserons une plus grande collecte que d'habitude."

Au niveau national, la Banque Alimentaire voit une hausse de 10 à 25% de la demande d'aide alimentaire et une baisse des stocks de 23%, par rapport à l'année 2019.