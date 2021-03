Dans l'Hérault, les restaurants autorisés accueillent leurs premiers clients depuis quatre mois

Ils sont les premiers à rouvrir leurs portes après quatre mois de fermeture. Cette semaine une poignée de restaurants ont repris un peu d'activité dans le département, autorisés à ouvrir le midi pour accueillir des salariés du BTP. Ils étaient 18 ce lundi 8 mars, 35 ce mercredi. En tout 55 établissements se sont portés volontaires. Sont retenus ceux qui sont associés à un chantier proche, à condition bien sûr de respecter les règles sanitaires et les distances sociales.

Ouverture symbolique

Au Crescendo, dans la galerie marchande de Carrefour au Crès, des clients s'attablent à nouveau depuis lundi. Réouverture symbolique pour cinq à six salariés, mais elle fait la joie du patron Anthony Charbonnel.

"Ça fait chaud au cœur. Le premier service du lundi a été un grand moment, autant pour nous que pour les ouvriers qui ont enfin pu manger sur place. Ils m'ont remercié 50 fois. Ça m'a fait plaisir de leur rendre ce service de manger un vrai repas dans une vraie assiette avec un vrai verre. On a besoin de ce lien humain, autant pour mes équipes que pour mes clients."

"C'est le début du commencement de la réouverture."

C'est une manière pour lui de "garder une dynamique, de ne pas se faire oublier". Et plus encore de prouver que les restaurants peuvent fonctionner en respectant les règles sanitaires, même drastiques. "Deux mètres entre chaque chaises, deux clients par table. On ne peut accueillir qu'une seule entreprise à la fois ou plusieurs entreprises du même chantier."

Il doit tourner avec des plannings hebdomadaires et des réservations. Le service est divisé en trois plages horaires, une par entreprises. Beaucoup de contraintes, alors même que l'opération n'est pas rentable. Mais la question n'est pas là pour Anthony Charbonnel : "le but est de montrer qu'on peut rouvrir. C'est le début du commencement de la réouverture".

Pour la mi avril

Un avis partagé par André Deljarry, le patron de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de l'Hérault. "55 établissements sur près de 6.000 restaurants et bars dans l'Hérault, c'est une goutte d'eau.

Mais l'objectif c'est de remettre en route la machine. De faire la démonstration qu'il y a des choses qui marchent pour préparer la réouverture des restaurants vers la mi-avril. Peut-être le 1er mai pour les bars. Mais tout dépend de la vaccination. Plus vite on sera immunisé, plus vite on pourra retrouver la vie d'avant. C'est ce qu'on espère pour le 1er juin."

