Dans l’Hérault, ruée sur le bois de chauffage avant l’hiver

Comment passer l'hiver au chaud sans se ruiner ? La question se pose déjà, mi-octobre, alors que les prix du gaz et de l'électricité vont encore augmenter de 15 % en 2023. Une hausse qui aurait dû être de 120 % si le bouclier tarifaire n'avait pas été maintenu. Dans l'Hérault, de nombreux consommateurs envisagent donc de rallumer leur cheminée. Les magasins de vente de bois ont été pris d'assaut et les stocks sont au plus bas.

Pas de livraison avant le mois de décembre

À Saint-Gély-du-Fesc, au nord de Montpellier, Damien Knap vient tout juste de se lancer dans la vente de bois. Et les clients défilent. Actuellement, cet entrepreneur ne prend pas de commande avant le mois de décembre. Au téléphone, un client l'appelle : Romain, qui cherche à rallumer sa cheminée. Avant, il se chauffait au gaz et à l’électricité, mais dépenser 300 euros par mois, ce n’était plus possible. Le chauffage à bois devrait lui coûter 4 centimes par kwh contre 16 centimes pour l'électricité.

100 appels par jour

“Entre les nouveaux clients qui appellent, et les anciens qui rappellent par peur de ne pas être livrés, je suis presque à 100 appels par jour”, confie Damien Knap. Son entreprise n’a pourtant qu’un an. "L'année dernière, j'avais fait à peu près 600 clients. Là, on va dire que j'ai triplé. Je dois avoir pas loin de 2000 clients." Car avec l'augmentation du prix de l'électricité, "ceux qui prenaient une ou deux stères par an en prennent cinq ou six." Mais Damien reste optimiste. En cas d’hiver plus doux que prévu, ses clients auront du stock d’avance, et n’en achèteront pas l’année prochaine. "Il n'y a pas de pénurie, on aura toujours du bois en France" conclut-il. Optimiste, mais conscient que sa marchandise est devenue rare. Il a pris un chien pour protéger son site et devrait bientôt installer des caméras de surveillance.

