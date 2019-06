Dans l'Indre, des personnes handicapées vont devenir bénévoles à la Banque Alimentaire

Châteauroux, France

Favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans la société, lutter contre le gaspillage alimentaire et aider la Banque alimentaire à trouver des bénévoles : c'est un projet avec de multiples objectifs que mènent la Banque alimentaire de l'Indre et l'Adapei 36. Les deux parties ont signé une convention.

Des personnes handicapées enthousiastes

Les personnes en situation de handicap, prises en charge par l'ADAPEI, vont donner un coup de main à l'association caritative. Ils pourront être jusqu'à une vingtaine, notamment pour éplucher les fruits et légumes destinés à être transformés en plats préparés et plats surgelés. "On s'est rendu compte que l'on avait beaucoup de gaspillage. Nous avons de nombreux fruits et légumes que l'on pourrait transformer. _Chaque année, nous avons 10 tonnes de déchets. On peut espérer en sauver 5_", explique Henri Gaignault, président de la Banque alimentaire.

Le projet se veut aussi social. "Les personnes handicapées demandent à être reconnues : une poignée de main, un sourire, un bonjour et ils sont heureux", souligne Patrick Poupet, président de l'Adapei 36. "Dès que l'on peut, on va travailler et montrer l'exemple par le bénévolat. On va se rendre utile et _on va créer des emplois pour les personnes en situation de handicap_", se félicite Patrick Poupet.