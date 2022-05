Dans l'Indre, l'industrie automobile cale

"il y a moins de monde, on le voit bien" se désole Max Esthève. A la concession Toyota du Parc Automobile de Saint Doulchard, comme au niveau national, les ventes de véhicules neufs pour le mois d'avril ont chuté de 20% comparé à 2019, dernière année "normale" pour la vente d'automobile.

Occasions : la demande explose, pas l'offre

Max Esthève, le directeur du parc, reconnait des chiffres en baisse mais pour l'instant, il soutient que la casse est limité : "On a une bonne communication, des délais plus longs mais fiables et c'est ce que nos clients recherchent donc pour l'instant on limite les dégâts". Pourtant, il reconnait que les prochains mois risquent d'être plus compliqué. "Une des raisons de cette situation plus ou moins stable, c'est la vente de modèles d'occasions. la demande a explosé ces derniers mois, mais avec moins de voitures neuves reçu, nous avons moins de reprises. En temps normale, nous avons 200 modèles de voitures d'occasions à proposer, aujourd'hui nous avons moitié moins".

Des causes multiples

Jean Pierre Gommendy est responsable du pôle automobile à l'Association des industriels du secteur auto en région centre. Il constate cette baisse d'attractivité des véhicules neufs. Pour lui, il n'y a pas une mais plusieurs raisons qui poussent les automobilistes à déserter les concessions : "Tout d'abord, les véhicules sont moins disponibles. Chez certaines marques, à cause des pénuries de matières premières, il peut passer plusieurs mois avant qu'un modèle soit disponible. Cette pénurie entraine également une hausse du prix des voitures, ce qui peut refroidir les acheteurs". En 3 ans, le prix des voitures a augmenté d'environ 15%.