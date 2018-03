Diors, France

L'inquiétude monte chez les 390 salariés d'AR Industries à Diors dans l'Indre. À ce jour, deux entreprises se sont montrées intéressées pour reprendre le dernier fabriquant français de jantes en aluminium, placé en redressement judiciaire. Il s'agit du groupe anglais Liberty House, spécialisé dans le négoce de métaux, qui veut déposer une offre de reprise et du groupe chinois Dicastal, numéro 1 des jantes en alu dans le monde, qui a transmis une lettre d'intention, et cherche à améliorer son offre.

Trois redressements judiciaires en six ans

Mais à l'entrée de l'usine, à l'heure où se croisent l'équipe du matin et celle de l'après-midi, c'est la lassitude qui domine chez les salariés. En six ans, beaucoup ont connu Montupet, puis F2R (Française de roues), puis aujourd'hui AR Industries. "Là on revient au même point de départ qu'il y a quatre ans, s'agace Michel, qui vient de fêter ses 53 ans. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu d'augmentation, pas de prime, rien. Et on nous demande de faire des efforts mais il n'y a rien au bout. On fait tout pour que l'usine survive mais à un moment, les gens vont en avoir plus que marre, moi le premier. _Ça fait 30 ans que je suis dans la boite, on s'en est toujours sorti. Mais là on est vraiment au plus bas._"

"On pense que Renault et Peugeot veulent nous voir mourir"

- Claude Biaunier, délégué CGT

La direction est venue devant les salariés ce lundi présenter les pistes de reprise. La plus sérieuse reste celle de l'Anglo-Indien Liberty House. Sauf que ce groupe ne déposera une offre que s'il obtient des garanties des donneurs d'ordres, les constructeurs Renault et Peugeot, ce qui n'est pas le cas pour le moment.

"Le problème c'est que ces groupes vont au moins cher, pointe Claude Biaunier, délégué CGT et salarié chez AR Industries depuis 30 ans. _Actuellement, on est autour de 80 000 roues mais il faudrait qu'on arrive à 110 000 roues. Sinon, le mois d'avril sera compliqué, très compliqué_. On pense que Renault et Peugeot veulent nous voir mourir".

Les syndicats incitent les salariés à débrayer ce jeudi 22 mars, pendant une heure ou deux, pour montrer que la mobilisation continue. La date de l'audience au tribunal de commerce d'Orléans devrait être connue d'ici la fin avril.