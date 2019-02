Dans l'Indre, la stéarinerie Dubois va investir 17 millions d'euros

Ciron, France

Elle est en forme cette entreprise bientôt bicentenaire. La Stéarinerie Dubois est installée depuis les années 60 dans la Brenne. Il y a aujourd'hui une centaine de salariés à Ciron. D'ici sept ans, il y en aura bien plus car 17 millions d'euros seront investis dans le site.

De nouveaux bâtiments logistiques seront construits, les ateliers qui surplombent la Creuse vont s’agrandir. "Un plan d'investissement ambitieux" reconnaît le directeur général, qui ne précise pas le nombre d'emplois supplémentaires.

Comme seront investis les 17 millions d'euros ?

Spécialiste des esters gras

"On va recruter, très certainement", ce sont les mots d'Hervé Plessix, le directeur général délégué du groupe. La stéarinerie Dubois n'est pas très connue, et pourtant, elle est en pointe dans ce que l'on appelle les esters gras, ce sont des huiles utilisées pour fabriquer du maquillage, les rouges à lèvres, les crèmes de soins, et dans la crème solaire.

Elle travaille avec les plus grosses entreprises du monde. Elle exporte plus de 60 % de sa production à l'étranger.