Dans l'Indre, le Secours populaire d'Issoudun est fermé après la démission de tous ses bénévoles

L'antenne du Secours populaire à Issoudun (Indre) est fermée depuis la fin de semaine dernière. Repérée par nos confrères de la Nouvelle République, cette fermeture est la conséquence de la démission de tous les bénévoles de l'antenne. Environ 200 à 250 personnes étaient accompagnées par l'association à Issoudun, selon l'administrateur conjoint de la fédération du Secours Populaire dans l'Indre.

Série de démissions

"Cette petite équipe a démissionné pour des raisons que l'on a pas tout à fait encore bien compris. Mais en tous cas on souhaite que dans les meilleurs délais, après une fermeture momentanée, on puisse reprendre une activité de solidarité" explique Jean-Louis Durand Drouhin, administrateur conjoint de l'association dans l'Indre. Certains bénévoles démissionnaires auraient évoqué de possibles dysfonctionnements au sein de l'antenne locale d'Issoudun, mais l'administrateur très prudent à ce sujet : "Des dysfonctionnements peuvent arriver, comme dans n'importe quelle association. Maintenant pour qu'on puisse éventuellement porter plainte, s'il y a détournement, ou vol, ou faute grave, encore faut-il qu'on puisse identifier et caractériser des faits précis". Jean-Louis Durand Drouhin estime qu'il est important d'être transparent à ce sujet, et appelle donc les démissionnaires, s'ils ont été témoins de tels faits, à donner de plus amples explications.

Un appel aux bénévoles

Le plus important dans l'immédiat pour l'association reste de trouver des bénévoles pour remplacer les démissionnaires et pouvoir rouvrir l'antenne d'Issoudun. C'est d'autant plus important que cette antenne accueille de nombreux bénéficiaires. "C'est un petit bassin de population qui est quand même relativement important, par rapport à la population en situation de fragilité; et puis nous sommes obligés de constater que cette population croît" détaille Jean-Louis Durand Drouhin, désigné administrateur dans l'Indre pour aider l'association à régler ses problèmes d'organisation, de fonctionnement (il n'y a actuellement plus de secrétaire et de trésorier à la Fédération du Secours Populaire dans l'Indre).

Tous ceux qui souhaitent venir prêter main-forte au Secours Populaire d'Issoudun peuvent contacter l'association à Châteauroux au 02.54.27.92.16.

En attendant, les personnes dans le besoin à Issoudun se retrouvent avec des options d'aide réduites cet été, puisque comme chaque année la distribution alimentaire de la Croix Rouge est suspendue en juillet et en août, en raison des congés des bénévoles. Elle reprendra le 11 septembre.

La mairie rappelle que les bénéficiaires peuvent se rendre au Centre communal d'action sociale (CCAS) qui, lui, reste ouvert.