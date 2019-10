Dans l'Indre, les boulangers ont beaucoup de mal à trouver une main-d'oeuvre qualifiée

Les boulangers de l'Indre ont de plus en plus de mal à trouver des apprentis ou des salariés suffisamment qualifiés. C'est un vrai problème pour le développement de certaines activités.

Indre, France

On ne s'en rend pas forcément compte quand on achète sa baguette ou des viennoiseries. Mais en arrière-boutique, ça travaille dur. Surtout que dans de nombreuses boulangeries, le personnel n'est pas suffisant. La main-d'oeuvre qualifiée manque dans le département de l'Indre. "Ça va faire six mois que je cherche un chef pâtissier mais je ne trouve pas", explique Benoît Autissier, boulanger à Châteauroux. "J'ai beaucoup de CV mais très peu de personnes vraiment qualifiées", ajoute-t-il.

Un problème de niveau des apprentis formés

Il y a notamment un problème de formation, selon plusieurs boulangers. "Le niveau est très faible. Certains CFA sont très sérieux, d'autres un peu moins. Ils n'apprennent pas le vrai métier, ils ne savent pas faire des croissants, faire des tartes", déplore Benoît Autissier. Les très bons jeunes font l'objet d'un intérêt de beaucoup de boulangers.

Et puis il y a aussi un réel problème de mentalité. "Les horaires de nuit sont contraignants. Les jeunes veulent moins s'investir pendant les week-ends et les jours fériés aussi", constate Vincent Boistard, président de la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers de l'Indre. Et lui en a fait les frais. Il a mis 15 mois pour trouver un salarié. Conséquence, il a dû revoir à la baisse ses ambitions. "Il fallait faire des choix. On a réduit certaines pâtisseries. Et j'ai fini par faire des journées de 18 heures", explique-t-il.

"Même les apprentis, avec les émissions télés, ils veulent nous apprendre notre métier. On leur dit ce qu'il y a à faire mais ils nous répondent", ajoute Benoît Autissier.