Dans l'Indre, les gîtes résistent grâce à la clientèle professionnelle

Encore quelques jours à attendre avant de profiter un peu des vacances. Les élèves berrichons auront deux semaines de repos à partir du vendredi 19 décembre au soir. Les vacances de février sont celles qui attirent le moins de touristes dans notre région. Dans l'Indre, le taux d'occupation des gîtes est autour de 35%. Un niveau stable par rapport aux précédentes années, ce qui représente une satisfaction. "L'an dernier, à cette époque, il n'y avait pas encore d'épidémie. Donc c'est encourageant de voir qu'il y a des réservations", souligne Ludovic Duris, responsable des Gîtes de France dans l'Indre.

Une clientèle à 80% professionnelle depuis le début de l'année

Si les gîtes arrivent à trouver des hôtes, c'est essentiellement grâce à des salariés d'entreprises. Les entreprises spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics ont de nombreux chantiers, notamment grâce au plan de relance. À la Maison du bonheur, à Ambrault, le gîte d'Evelyne Estarquit est uniquement occupé par une clientèle professionnelle depuis le début de l'année. "Travaux publics, éoliennes, panneaux solaires, fibre optique", détaille la propriétaire. "C'est un gros coup de pouce, c'est un énorme réconfort dans ces temps difficiles. Le séjour peut être prolongé de quelques jours parce qu'ils n'ont pas fini leurs chantiers", ajoute-t-elle.

La fermeture de nombreux hôtels y est sans doute pour quelque chose. Il n'empêche : les gîtes tirent leur épingle du jeu. "On fait des tarifs spécifiques puisqu'ils restent 15 jours, trois semaines ou même un mois. Ça permet d'occuper le gîte, de le faire vivre. Et puis ça fait vivre l'économie locale. Ils vont à la boulangerie, à la boucherie ou à la petite supérette du coin", confirme Ludovic Duris.

Déjà des réservations encourageantes pour le mois de mai

Si on regarde un peu au-delà des vacances de février, les perspectives sont assez encourageantes. Il est difficile de faire des projets pour les prochains mois en raison de l'incertitude liée à l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Et pourtant, il y a déjà des réservations. "On a un vrai flux pour les ponts du mois de mai. Ce sont des reports de séjours prévus en 2020. Et on a de vraies demandes pour l'été, c'est un constat plutôt positif", explique Ludovic Duris. "Les personnes arrivent à se projeter sur des séjours d'une semaine ou de 15 jours, ce qu'on avait perdu ces dernières années", ajoute-t-il.