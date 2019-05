Dans l'Indre, " on reçoit son courrier de plus en plus tard...quand on le reçoit ! ", dénonce la CGT

Châteauroux, France

La CGT FAPT de l'Indre dénonce la réorganisation de La Poste dans le département. "En plus de dix ans, nous avons eu 80 fermetures de bureaux de Poste dans l'Indre. Et une quinzaine de centres de courrier qui ont également disparu", déplore Angélique Bury, secrétaire départementale de la CGT FAPT dans l'Indre. À Châteauroux, juste avant Noël 2018, deux bureaux de poste ont fermé. Ils ont été remplacés par un point-relais. C'est ce qui pourrait aussi arriver à Saint-Maur.

"On demande aux postiers d'aller toujours plus vite", dénonce Aline Pornet, de la CGT PTT 36 Copier

Un courrier reçu de plus en plus tard

Dans le cadre de la réorganisation de La Poste dans l'Indre, le courrier local n'est plus trié à Déols. Il le sera progressivement à Sorigny, dans l'Indre-et-Loire. C'est-à-dire 100 kilomètres plus loin. Un non-sens absolu disent les syndicats. "Les usagers se rendent compte que la qualité de service du courrier se dégrade de plus en plus. _On reçoit son courrier de plus en plus tard, et encore quand on le reçoit_. On a du courrier qui part du département de l'Indre pour une autre commune du département de l'Indre qui va mettre presque une semaine pour arriver", poursuit Angélique Bury.

Recevoir son courrier un jour après l'envoi, c'est quasiment en voie de disparition", Angélique Bury, déléguée CGT