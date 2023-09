Dans l'industrie, l'apprentissage peine à recruter des jeunes

Dans un bassin du port de Calais, au chantier naval Socarenam, deux apprentis travaillent sur un navire. C'est Thierry Wagenheim, chef d'atelier de 41 ans, qui raconte : "C'est un bateau qui a été sous-traité pour faire du sauvetage de migrants en mer. Le bateau, à la base, c'est un chalutier de pêche. Il a été modifié pour poser des Zodiac, pour mettre des échelles de secours et nos apprentis font des petits ajustements de sécurité."

ⓘ Publicité

En observant ces jeunes, c'est son propre parcours que Thierry Wagenheim voit : "J'ai commencé par le biais de l'apprentissage. J'ai été embauché comme aide chaudronnier et petit à petit je suis monté en grade. Et maintenant je suis chef d'atelier." Thierry Wagenheim conseille donc l'apprentissage à tous les jeunes, car cette période de deux ans permet d'être sûr de son choix.

Thierry Wagenheim est chef d'atelier, chez Socarenam. Il a commencé comme apprenti. © Radio France - Matthieu Darriet

Chez Socarenam, les apprentis représentent 15 % de l'effectif (250 salariés répartis entre Boulogne, Étaples, Dunkerque et Calais). Ils sont formés dans les ateliers, mais aussi auprès des commerciaux et dans le bureau d'études. Ils sont recrutés et suivis de près par Marie-Valentine Gobert, la Directrice des Ressources Humaines : "Sur des métiers techniques comme les nôtres, c'est très important que les apprentis puissent découvrir le monde du travail et se former à nos métiers directement sur le terrain. On s'assure en amont que les jeunes soient bien au courant des conditions de travail du métier, qui sont parfois pas évidentes. Une fois que les jeunes sont informés de tout ça, je pense que le principal, c'est de trouver sa voie."

Sur les métiers de soudeurs ou de chaudronniers qui sont très recherchés par les entreprises qui se livrent une redoutable concurrence, il devient difficile de trouver des candidats. Il faut désormais aller les chercher un par un, comme Louis Bernard, 18 ans, qui a bénéficié d'une Préparation opérationnelle à l'emploi. Il termine une immersion de quinze jours avant de signer un contrat d'apprentissage : "J'ai un peu divagué scolairement. Et j'ai décidé, avec mes parents, d'arrêter l'école pour travailler, tout simplement. J'ai suivi une formation de trois mois qui consiste à nous remettre à niveau et petit à petit à nous emmener vers l'entreprise."

Louis Bernard, 18 ans (ici avec son tuteur) est passé par une Préparation opérationnelle à l’emploi (PEO) avant de signer son contrat d'apprentissage. © Radio France - Matthieu Darriet

Autre moyen pour recruter de futurs apprentis, le lancement d'un serious game par la Fabrique Défi à Calais. Quentin Verschelle en est le Directeur général. Il accompagne des jeunes vers l'emploi : "C'est une application smartphone et c'est tout simplement un jeu. On choisit en avatar, fille ou garçon, et on découvre ce qu'est l'apprentissage par le biais de questions. En l'espace de très peu de temps, on s'immerge et on comprend tout de suite ce qu'est l'apprentissage."

L'année dernière, près de 59.600 contrats d'apprentissage ont été signés dans les Hauts-de-France. C'est quatre fois plus qu'il y a huit ans. Six mois après la fin de leur contrat, les deux-tiers des apprentis sont toujours en emploi.