Dans l'Oise, François Hollande lance officiellemnent le projet du canal Seine Nord Europe

Longtemps espéré, désormais concret. A Noyon dans l'Oise, François Hollande a lancé la société qui pilotera le chantier du canal Seine Nord Europe. L'ouvrage de 107 kilomètres va relier la Seine et l'Escaut en Belgique et permettre, selon le chef de l’État de créer plusieurs milliers d'emplois.

"J'ai tenu à respecter cet engagement". François Hollande a rappelé dans son discours, ce mercredi à Noyon dans l'Oise qu'il s'était engagé à faire aboutir le projet de canal fluvial Seine Nord Europe "avant la fin de son mandat". C'est donc à seulement quelques semaines du terme qu'il est venu dans les Hauts de France tenir sa promesse. Le président de la République a lancé officiellement la société de projet qui va piloter le chantier de cet ouvrage.

Un chantier de 4,5 milliards d'euros longtemps retardé. "On en parle depuis plus de trente ans", s'exclament certains élus locaux présents pour la visite de François Hollande. En 2011, exactement six ans auparavant le 5 avril, Nicolas Sarkozy s'était lui aussi déplacé dans la région pour lancer le projet sous la forme d'un partenariat public privé. Jugée trop onéreuse (7 milliards d'euros), la formule a été revue. Les propositions du député socialiste socialiste Rémi Pauvros en faveur d'une société de projet ont été retenues.

Serpent de mer

Les financeurs se sont mis d'accord pour permettre à ce canal "serpent de mer" de voir le jour. L'Union Européenne subventionne le chantier à hauteur de 40% soit près de deux milliards d'euros. L’État met sur la table un milliard tout comme les collectivités locales, du conseil régional en passant par les conseils départementaux de la Somme, de l'Oise et du Nord ainsi que différentes communautés de communes des secteurs concernées. C'est à dire de Compiègne, dans le sud de l'Oise à Cambrai, dans le département du Nord.

François Hollande vante une solution écologique

Les travaux de ce "gigantesque ouvrage", selon les mots de François Hollande devraient s'achever à l'horizon 2023-2025. D'une largeur de 54 mètres en moyenne pour une profondeur de 4 mètres 50, cette nouvelle voie fluviale va permettre le passage d'immenses péniches pouvant transporter plus de 4 000 tonnes. "L'équivalent du chargement de 180 camions", calcule Gérald Darmanin, vice président du conseil régional des Hauts de France, en charge des transports.

Un argument en faveur de l'environnement largement utilisé par le président de la République qui souhaitait un mode de transport compétitif et "non carboné". François Hollande qui a aussi salué l'engagement de l'Europe et la création, à terme "de 50 000 emplois" liés à l'activité du canal Seine Nord Europe.

La société de projet du canal Seine Nord Europe tiendra son premier conseil d'administration le 20 avril. Son président devrait y être désigné. Il pourrait s'agir, très certainement du député socialiste du nord Rémi Pauvros. Son nom a été proposé par le secrétaire d’État aux transports, Alain Vidalies.