Dans l'Oise, les Kindy seront fixés sur leur sort vendredi

Le tribunal de commerce de Beauvais, dans l'Oise a examiné ce mardi les offres de reprise du groupe Kindy. De cette décision dépend l'avenir de 110 salariés qui fabriquent des chaussettes à Moliens dans le nord du département. Elle sera rendue vendredi après-midi.

Les repreneurs potentiels de Kindy se sont succédé ce mardi devant les juges du tribunal de commerce de Beauvais. Sept sont intéressés pour racheter le groupe industriel dont les finances sont dans le rouge à cause de ventes en berne depuis plusieurs années. Trois offres concernent la branche de fabrication de chaussettes et l'usine de 110 salariés à Moliens dans le nord de l'Oise. Kindy est en procédure de sauvegarde depuis février et le tribunal rendra sa décision vendredi.

Présents lors de l'audience, les trois porteurs de projets ont des vues assez différentes sur le site picard. Préféré des salariés car limitant la casse sociale, le projet de Galatée est mené par un homme d'affaire champenois déjà présent dans le secteur du textile, en France et à l'étranger. Son binôme est assureur, lui aussi champenois. Ils sont prêts à investir deux millions d'euros et conserver 60 des 110 postes dans l'usine historique de Moliens.

Casse sociale

Les deux autres projets sont davantage redoutés par les salariés et les représentants du personnel. "Le néerlandais North Stocks ne souhaite conserver que 9 personnes", s'inquiète Dany Cottet, secrétaire du Comité d'Entreprise et délégué syndical Force Ouvrière à Moliens. L'autre repreneur, Euro Socks envisage lui de conserver 51 des 110 emplois. "Ils viennent acheter la marque mais se soucient peu de la casse sociale", poursuit le délégué.

La section départementale de Force Ouvrière est venue soutenir les 50 salariés de Kindy qui ont fait le déplacement en bus de Moliens à Beauvais. Également présents sept élus, des maires et conseillers départementaux qui ont répondu à l'appel de Philippe Van Ooteghem, le maire de la commune qui s'alarme de la situation. "Kindy est le poumon économique de la ville", explique l'élu qui craint une liquidation judiciaire si aucune offre n'est retenue par le tribunal de commerce de Beauvais.

Des candidats en campagne auprès des Kindy

Des candidats aux législatives dans la deuxième circonscription de l'Oise se sont aussi déplacés sur le parvis du tribunal de commerce de Beauvais pour soutenir les salariés de Kindy. Alexis Mancel (LR) a tenu a rappeler qu'il "œuvre au mieux en tant que conseiller régional des Hauts de France". Pour le candidat de droite, la situation de Kindy est due, notamment à la concurrence européenne et à un coût du travail trop élevé en France. "Si Les Républicains ont une majorité nous baisserons les charges patronales et salariales", promet-il.

La baisse des charges est aussi au programme du Front National et son candidat dans cette circonscription Gaëtan Dussausaye qui y ajoute l'une des mesures économiques de son parti, le protectionnisme et la taxe sur les produits étrangers. Tout comme le fait de favoriser des entreprises locales lors d'attributions de marchés. Présente également ce mardi, la candidate de La République En Marche Agnès Thill est elle venue soutenir, notamment le grand plan de formation voulu par Emmanuel Macron. La France Insoumise et Philippe Virolle envisagent de soutenir la création d'une SCOP, une société coopérative pour maintenir l'activité à Moliens.

Les autres candidats aux législatives dans cette circonscription sont Jacqueline Fontaine (EELV), Marie Le Glou (PCF - Front de Gauche), Thomas Joly (Parti de la France), Roland Guillaux (Debout la France), Morgan Rouineau (UPR) Renée Potchotovik (LO).