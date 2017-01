Dans l'Yonne , Amidon 89 permet à des femmes de retrouver un emploi ou une formation grâce au repassage

Depuis 1991, l'association Amidon 89 favorise l'insertion des femmes sans emploi en faisant du repassage pour les particuliers. L'association compte 3 antennes dans l'Yonne à Auxerre , Saint Florentin et Chablis. Amidon 89 emploie actuellement une vingtaine de femmes.

Durant la durée de leur contrat , ces femmes apprennent les techniques de repassage professionnelles sur du matériel de pressing.

Pour Amina , c'est peut être ce qui va lui permettre de retrouver un emploi.« J'ai appris à faire le linge, à repasser et ça me plait. J'ai postulé et j'ai donné mon CV . J'espère avoir la chance de pouvoir travailler chez des personnes âgées. »

Amidon 89 permet à des femmes de retrouver un emploi ou une formation grâce au repassage.

Pour Anaïs 24 ans, ce contrat c'est d'abord l'opportunité de changer d'orientation professionnelle. « Avant je travaillais dans la restauration. Maintenant je souhaite m'occuper de personnes âgées en tant qu'aide à domicile.Ma conseillère à Amidon 89 doit m'aider à trouver une formation. C'est en bonne voie. »

« Ça fait du bien de sortir de chez soit. J'ai besoin de rester active . » Colette

Après 10 ans dans la grande distribution, Colette aspire a y retourner le plus rapidement possible. En attendant, son contrat à Amidon 89 lui permet de rester active. « Ça fait du bien de sortir de chez soit. Rester à la maison, je déprime. Et puis je n'aime pas rester sans rien faire. »

Amidon 89 accueille un peu plus d'une vingtaine de femmes sur 3 sites : Auxerre, Chablis et Saint Florentin © Radio France - France Bleu Auxerre

« Ma femme est moi on aime pas repasser. On a donc fait ce choix. » Philippe un adhérent

Enfin l'association n'existerait pas sans les adhérents. Des particuliers qui déposent leur linge et le récupère, repassé, 48 heures plus tard. C'est le cas de Philippe. « C'est confortable de déléguer le repassage du linge. Ma femme et moi on n'aime pas ça. Donc on a fait le choix de le sous traiter. En plus c'est une association qui réinsère les gens et c'est une belle valeur. »

Amidon 89 compte plus de 200 adhérents. C'est possible de s'inscrire en se rendant sur le site internet de l'association.En tant qu'adhérent il vous en coutera 67 euros par mois. Pour cette somme Amidon 89 repasse jusqu'à 35 de vos vêtements chaque semaine.