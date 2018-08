Yonne, France

En 2017 déjà, un peu plus de 30.000 véhicules 100% électriques ont été vendus en France , l'équivalent de 13% d'augmentation en un an selon l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique. C'est encore peu mais ça va encore progresser selon César Gasparetto , directeur commercial chez Renault à Auxerre. "Le premier frein c'était l'autonomie. Quand on a lancé ZOE sur le marché de l'électrique, on disposait d'une autonomie entre 130 et 150 kilomètres. Aujourd'hui avec le nouveau modèle ZOE on a 300 kilomètres d'autonomie. Les clients sont beaucoup plus rassurés"

Aujourd'hui avec la Renault ZOE, c'est 300 kilomètres d'autonomie

L'autre frein à l'achat, le prix. On peut acheter une Renault ZOE à partir de 23 700 Euros à Auxerre. Le bonus écologique à déduire est de 6000 euros. Ensuite, la prime à la conversion valable jusqu'à la fin de l'année permet sous certaines conditions , une reprise de son ancien véhicule.

Les ventes de véhicules 100% électriques vont encore progresser selon César Gasparetto directeur commercial chez Renault à Auxerre. Copier

La Renault ZOE est la voiture électrique la plus vendue en France et en Europe © Maxppp -

Les ventes de véhicules hybrides ont progressé aussi l'an dernier de 40%. Une progression perceptible dans l'Yonne chez Toyota, leader mondial de l'hybride depuis 20 ans. "Une progression régulière ces dernières années" explique Eric Fouchet responsable des concessions d'Auxerre , Avallon et Saint Clément. "L'an dernier nous avons vendu 450 véhicules neufs et 300 d'occasion."

Comme l'électrique, l'hybride reste plus chère qu'une voiture avec un moteur classique. Plusieurs milliers d'euros...

Pour ces véhicules également le prix peut être un frein. Une Toyota Yaris hybride coute 19 000 euros . C'est presque 5000 euros de plus qu'une essence. Mais sur la durée, ça s'équilibre selon Eric Fouchet. "Les clients sont épatés du confort des voitures et des économies qu'ils vont réaliser . Le moteur électrique aide le moteur à essence, ou roule tout seul jusqu'à 50 kilomètres heure. Et puis il y a toutes les économies indirectes. Sur nos véhicules hybrides, il n'y a pas d'alternateur, pas de démarreur, pas de courroie de distribution. Vous n'usez pratiquement jamais les plaquettes de freins. Parce que le système de freinage se fait aussi avec l'électrique. Donc tout ça c'est une grosse source d'économie."

Dans l'Yonne aussi la vente de véhicules hybrides progresse régulièrement . Le reportage de Damien Robine. Copier

De plus en plus de clients semblent convaincus. Des experts estiment qu’en 2030, une voiture vendue sur deux sera hybride ou électrique.