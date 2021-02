Dans l'Yonne, le toilettage des chiens se fait dans le camion de Roxane, à leur domicile

Roxane Garnier a 23 ans. Elle a créé sa micro entreprise à Champ sur Yonne il y a un peu plus d'un an. Son nom, A l'eau les Toutous. Elle se rend sur rendez vous au domicile de ses clients, et tout se passe dans son ancien camion de pompiers, aménagé en salon de toilettage.

A Beine près de Chablis Sylvain et Catherine font régulièrement appel à Roxane pour leur deux chiens. Plus question de se déplacer pour le toilettage de Noé et Noisette, les deux yorkshires de la maison. "C'est nettement plus facile. Il n'y a plus le stress du déplacement en voiture pour les chiens. Plus d'attente au salon pour nous. " Les propriétaires d'animaux sont chez eux et vaquent à leurs occupations, tandis que Roxane s’occupe de tout à l'intérieur de son camion. "Je fais une pré-coupe, après je lave le chien. Je le sèche. Et je fais la coupe de finition."

Reportage toilettage à Beine Copier

Pour Roxane, c'est avant tout du plaisir. De sa passion pour les animaux, elle en a fait son métier. "C'est vrai que le fait de s'occuper des animaux, les entretenir, de les rendre plus jolis, c'est vraiment plaisant comme métier. "

Roxane Garnier se déplace avec son camion autour d'Auxerre, et dans le Tonnerrois © Radio France - Damien Robine

Aujourd'hui Roxane s'en sort financièrement mais se souvient que les débuts ont été un peu difficiles. " Avant je cumulais deux métiers . Je travaillais chez Action le temps de me faire une clientèle. Grâce à ce salaire, ça m'a permis de passer le premier confinement. Aujourd'hui je n'ai plus que cette activité de toilettage. Les mois les plus faibles, je gagne 1200 euros. Un gros mois ça peut doubler. A cela il faut retirer 200 à 500 euros de charges."

Après des débuts difficiles Roxane Garnier parvient à vivre aujourd'hui de son activité Copier

Roxanne se déplace à Auxerre et ses alentours et jusque dans le Tonnerrois. Pour le toilettage d'un petit chien il faut compter 40 euros en moyenne. Jusqu'à 130 euros pour un gros chien. Roxane Garnier est joignable sur son facebook d'A l'eau les toutous.