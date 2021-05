Dans l'Yonne, de fortes promotions sur le prêt-à-porter un mois avant les soldes

Les soldes seront repoussés d'une semaine et débuteront le 30 juin pour une durée de quatre semaines. Le gouvernement l'a annoncé hier (jeudi). Un compromis entre les partisans d'un report pour vendre au prix fort et ceux qui veulent vite écouler leur stock. Mais dans les faits, de nombreuses vitrines, principalement dans le prêt-à-porter affichent déjà de fortes réductions.

Changement de collection printemps-été

"-50%" s'affiche en gros et en couleur dans deux boutiques de prêt-à-porter féminin qui se font face dans la grande rue de Sens dans l'Yonne, avec cette même raison explique Sylvie Louvent, gérante de Grain de Malice : "on avait du stock oui. Forcément, avec des fermetures comme celles-là, il y a du stock." Dans le magasin d'en face, sous l'enseigne Christine Laure, Françoise Melia explique que cette réouverture arrive au moment du changement collection entre le printemps et l'été, une transition qui se fait habituellement sans promotions dans son enseigne : "effectivement, nous faisons des remises de 30% et 50% sur le stock de printemps bien sûr, pas la collection été qu'on reçoit."

Des vêtements à porter tout de suite et des prix qui donnent envie d'acheter, les promotions sont venues soutenir cette dynamique de déconfinement, analyse Sylvie Louvent, en plein déballage d'un nouvel arrivage : "il fallait que nos clientes reviennent et soient satisfaites. Qu'elles puisse faire le plein ! On a fait une campagne par mail et sms et nous avons eu une super semaine de reprise d'activité."

Le risque d'avoir repoussé les soldes

Alors fallait-il repousser les soldes ? François Melia n'en est pas convaincue : "je ne pense pas que ce soit judicieux de trop reculer. Les clientes seront tournées vers les vacances très rapidement, donc elles s'en iront de nos régions." Alors, pour tenir jusqu'aux soldes, pas impossible qu'apparaissent dans les prochaines semaines, de nouvelles promotions.