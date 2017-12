L'association Donneurs de voix a été relancée dans l'Yonne depuis deux ans. Chacun des neuf bénévoles du département, lit à haute voix chez lui, des romans et des revues et s'enregistre pour donner sa voix aux autres. Au niveau national, les bibliothèques sonores cumulent 120.000 ouvrages

C'est une association qui a été relancée depuis deux ans dans l'Yonne. Les Donneurs de voix enregistrent des lectures de livres pour les personnes déficientes visuelles. Chez Guillaumette Moussard à Aillant-sur-Tholon, chaque séance d'enregistrement débute ainsi "on allume l'ordinateur" puis il faut enfiler le micro-casque afin d'avoir les mains libres pour des sessions de dix minutes de lecture.

La bénévole de 67 ans, jeune retraitée commence la lecture d'un chapitre du livre Le journal intime d'un arbre de de Didier van Cauwelaert : "il est rentré d'Amazonie, plein de rancoeur et d'impatience, croyant que le poids de son absence allait lui ramener Tristane. Alors qu'en réalité, elle s'était sentie allégée dès son départ." Guillaumette Moussard a lancé le logiciel d'enregistrement. Elle sait qu'elle peut corriger ses erreurs, car le rendu est exigeant : "si je me suis trompée, je réenregistre le passage, je le copie et je le remplace."

"Quand je lis, je m'adresse toujours à quelqu'un en particulier"

La lecture se fait selon une charte très stricte, avec certains obligations légales liées au droit d'auteur, mais qui laisse à chaque lecteur une liberté d'interprétation : "je m'adresse toujours à quelqu'un de particulier quand je lis. C'est une question de rythme des phrases, qu'on va plus ou moins accentuer, qu'on va faire plus douces. Si on sent que ce sont des gens un peu tristes, on va essayer de mettre un peu de gaieté."

120.000 ouvrages disponibles en version audio au niveau national

Au-delà du plaisir de lire, c'est aussi la situation de deux personnes de son entourage qui a sensibilisé Guillaumette Moussard : "j'ai dans mes relations deux personnes qui sont atteintes de DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age) , c'est un problème de vue qui rend quasiment aveugle. Ces personnes ont beaucoup de difficultés à lire dont une qui était une grande lectrice et qui était en manque de pouvoir faire ça, tout cela m'a mis sur ce circuit-là."

Un circuit qui comporte désormais au niveau national 120.000 ouvrages en version audio et toute sorte de livres précise Chantal Bondoux, bénévole dans l'Yonne : "nous avons un catalogue assez vaste sur la Bourgogne mais il y a aussi un site internet national. il y a énormément de titres qui peuvent aller de romans, de documentaires, policiers, des livres historiques, des revues aussi..." Beaucoup de choix mais encore trop peu de bénéficiaires. Dans l'Yonne, la bibliothèque sonore compte seulement 19 inscrits alors que 6.000 personnes dans l'Yonne sont malvoyantes.

Une convention vient d'être signée avec les collèges de l'Yonne

Par ailleurs l'association s'engage désormais auprès des collèges de l'Yonne. Une convention a été signée ce lundi 18 décembre 2017 avec l'académie de Dijon afin de proposer l'enregistrement d'ouvrage destinés à un usage scolaire pour les élèves mal-voyants.

L'association Les Donneurs de voix - Bibliothèque sonore a été créée en 1972 à l'initiative du Lion's Club. Les bénévoles de l'Yonne dépendant de l'antenne de Cote d'Or, située à Montbard. Pour rencontrer les donneurs de voix et accéder à la bibliothèque sonore.. des permanences ont lieu une fois par mois aux bibliothèques de Sens et Auxerre. À Sens, c'est à la médiathèque Jean-Christophe Ruffin, le 1er mardi de chaque mois de 15h à 17h, et à Auxerre à la bibliothèque Jacques Lacarrière, le 1er mercredi de chaque mois de14h30 à 16h30.

Téléphone : 06 82 97 04 35

Mail : bs89300@gmail.com