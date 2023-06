Dans l'Yonne, la CFDT veut négocier la semaine de quatre jours

Elle séduit de plus en plus, la semaine de quatre jours plutôt que cinq, en allongeant l'amplitude horaire de travail. Quelques entreprises en France expérimentent ce procédé, mais il reste encore très marginal. Et alors justement, la CDFT de l'Yonne, réunie en congrès ce jeudi 8 juin à Appoigny (Yonne), a voté à 64.11% la décision de négocier avec les entreprises publiques et privées du département des secteurs de la santé et du social, pour mettre en place cette semaine de quatre jours.

Des arguments à faire valoir

Pour le syndicat, les salariés des secteurs de la santé et du social ont grand besoin de cette semaine de quatre jours, et le syndicat a pas mal d'arguments à faire valoir. Tout d'abord, à propos des conditions de travail de ces salariés, explique Rita Daubisse, déléguée syndicale CFDT à l'EPNAK d'Auxerre, une structure qui accompagne les enfants handicapés.

"Il y a un turn-over*, le métier est moins attractif et les salaires sont moins importants. Alors les salariés nous ont dit qu'ils aimeraient bien équilibrer la vie professionnelle et personnelle*" décrit-elle. Trois jours de repos plutôt que deux, ça fait rêver et ça permet d'avoir plus de temps pour s'occuper de soi. "S'occuper de ses enfants ou s'occuper des rendez-vous médicaux. Et le week-end, se reposer aussi c'est important".

Une idée qui séduit

A Auxerre, les personnes interrogées se montrent très favorables à cette semaine de quatre jours. "Je pense que c'est une bonne chose, ne serait-ce que pour la prise de rendez-vous. Un jour en plus c'est quand même beaucoup plus confort" exprime cette auxerroise interrogée.

"Après ce sont de grosses journées de travail c'est vrai, mais ça permet de faire plus de choses quand les enfants sont à l'école. C'est appréciable", confie une autre.

"Quand on habite loin, on fait seulement quatre trajets au lieu de cinq, on consomme moins de carburant, c'est quand même pas mal" conclut une autre.

La CFDT ne sait pas encore quand débuter ces négociations, mais espère le faire dans les prochains mois.