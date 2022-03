Dans l'Yonne, la collecte des Restos du Coeur est un succès

La campagne de collecte des Restos du Cœur, lancée ce vendredi 4 mars, se termine ce dimanche 6 mars. Une campagne nécessaire selon les bénévoles, car avec l'inflation, la montée des prix de l'énergie et du carburant, le nombre de bénéficiaires augmente. Et les dons sont au rendez-vous.

La campagne de collecte des Restos du Coeur est lancée depuis ce vendredi 4 mars, et s'achève ce dimanche 6 mars, à midi. Une campagne nécessaire selon les bénévoles, car avec la hausse du coût de la vie, le nombre d'inscriptions augmente.

On ne s'attendait pas à ça

Les bénévoles se placent à l'entrée des supermarchés et essaient de sensibiliser les clients. Et ce qui est sûr, c'est que la collecte a du succès. Maryse et son collègue, bénévoles, l'ont bien constaté ce samedi 5 mars. "On ne s'attendait pas à ça. Avec l'inflation, les temps sont durs, mais la générosité des gens est intacte" s'émeut Maryse.

Avec son collègue, ils sont postés à l'entrée d'un supermarché auxerrois depuis deux heures, que déjà, deux caddies sur trois sont déjà pleins à craquer.

Maryse, bénévole Copier

La générosité des auxerrois au rendez-vous

Pour Hakim, auxerrois, donner c'est impératif. "A chaque fois que je vois les Restos du Coeur, j'achète et je donne. Du lait, des pâtes, bref tout ce qui peut être nécessaire. On doit s'entraider" confie-t-il, tout en déposant ses dons.

Même son de cloche du côté de Gaëlle. "A une certaine époque, mes parents avaient besoin des Restos du Coeur, et ils ont toujours pu compter sur eux. Alors moi, je donne" explique-t-elle.

La générosité des auxerrois, toujours au rendez-vous. Copier

L'année dernière, à la même période, six tonnes de denrées ont été collectées.