Dans l'Yonne, la contestation contre la retraite à points se poursuit

Auxerre, France

Dans l'Yonne, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. 450 manifestants se sont réunis jeudi devant l'inspection académique à Auxerre avant de se diriger vers l’hôpital de la ville. La présentation de la reforme mercredi par Edouard Philippe n’a rien changé. FO la CGT Solidaire et le SNES- FSU gardent le même mot d'ordre: le retrait et rien d'autre.

Un discours difficile à croire

Les enseignants notamment n'ont pas été convaincus par les déclarations du premier ministre sur le maintien de leur niveau de pension. Olivier Thiébaut, représentant du SNES-FSU dans l'Yonne, n’y croit pas : « ça fait trois ans que le ministre de l’éducation nationale est censé ouvrir des négociations salariales et qu’il les repousse », argumente-t-il, « on a fait nos calculs, pour que les pensions ne bougent pas, il faudrait que l’augmentation soit de 500 euros par mois. Qui peut croire vu l’état des finances que cela peut se faire? »

Le cortège est parti de l'inspection académique d'Auxerre. © Radio France - thierry Boulant

Symboliquement, le cortège s'est arrêté devant l’hôpital d'Auxerre en proie à de gros problèmes financiers. Le directeur de l'établissement vient d'annoncer la suppression de 83 emplois sur trois ans.

Une logique de privatisation en marche

Pour Agnès, 62 ans, une infirmière à la retraite, ces problèmes financiers et la réforme en cours procèdent de la même logique : « tous les hôpitaux sont en déficit à cause de la tarification à l’acte qui endette les hôpitaux et permet aux établissements privés de récupérer les actes les plus lucratifs » développe l’ancienne infirmière, « avec les retraites, on est dans la même logique. On nous met dans la tête que nos pensions seront minuscules, pour qu’on capitalise en alimentant les fonds de pension : c’est le même processus de privatisation.»

La contestation ne devrait pas s’arrêter là dans l’Yonne, mardi prochain deux nouvelles manifestations auront lieu à Sens et à Auxerre.