Dans l'Yonne, la crise sanitaire compromet la saison des mariages

La saison des mariages est très largement compromise cette année par la crise sanitaire. Ce secteur fait l’essentiel de son chiffre d'affaire d’avril à Septembre et même si désormais les mariages peuvent reprendre de nombreux couples ont préféré reporter ce jour de fête. Les photographes, traiteurs, ou les établissements qui accueillent ce genre d’événement se retrouvent donc avec un sérieux manque à gagner.

Une perte sèche de 50%

Les unions représentent par exemple 75 % du chiffre d'affaire du Château de Villefargeau dans l'Auxerrois (Il a aussi une activité de Gîte) qui loue ses salles de réception. La crise sanitaire a divisé par deux , le nombre de mariages programmé d'ici la fin du mois de septembre. "Tous les mariages prévus de début mai à fin juillet ont été annulés et reportés pour l'immense majorité à 2021" explique Philippe Couillard, le régisseur du Domaine, "ces événements reportés vont prendre la place d'autres mariages programmés l'année prochaine, c'est donc pour nous une perte sèche de 50% en 2020".

Les mariages représentent 75 % du chiffre d'affaire du Château de Villefargeau (Yonne) © Radio France - Thierry Boulant

Zéro mariage jusqu'à fin août (Philippe Girard, traiteur)

La perte est parfois encore plus importante. Philippe Girard qui est traiteur à Bassou a vu lui, l'ensemble de ses clients jusqu'à la fin du mois d’août, déprogrammer les festivités. "Notre planning était complet pour tout l'été et désormais c'est zéro activité" déplore le cuisinier qui n'a pas de salariés et ne travaille qu'avec des "extra". Même les mariages du mois d'Août ont été très vite reportés à l'année prochaine, car "Il y a trop d'incertitudes pour les mariés" explique Philippe Girard "Ils ne savaient pas s'il y aurait un nombre limité de convives , si il faudrait porter des masques ou autre...".

Phillipe Girard, traiteur à Bassou (Yonne) n'entrevoit pas de reprise pour son activité avant le mois de septembre. © Radio France - Thierry Boulant

Une très bonne année qui s'évanouit

Les DJs ou les photographes ont également vu ce qui s'annonçait comme une très bonne année, s'évanouir avec la crise sanitaire. "Ne me demandez pas pourquoi, mais les années des dizaines, les années rondes, sont souvent très bonnes pour les mariages" raconte Titouan Rimbault, photographe à Auxerre, "j'avais 21 mariages de programmés cette année et à ce jour je compte 17 reports ou annulation, car certains ont été décalés à des dates en 2021 où j'étais déjà engagé par d'autres."

Les mariages restent encadrés par des mesures sanitaires, à la mairie d’Auxerre par exemple, trente convives sont autorisés dans la salle des mariages, pas plus. Pour ce qui est des réceptions privées, le gouvernement en appelle au bon sens et à la responsabilité de chacun dans le contexte actuel.