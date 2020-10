Dans l'Yonne le cours de l'or dopé par la crise du coronavirus

C'est une tendance lourde qui s'est accentuée avec la crise économique liée au Covid : les Français se tournent de plus en plus vers l'or. Une nouvelle boutique spécialisée dans la vente et l'achat d'or vient d'ailleurs d'ouvrir récemment à Auxerre

Cela fait depuis près d'un an maintenant que le prix de l'or ne cesse de grimper. Son cours a bondi de 20% en 2019, et à nouveau de 26% depuis le début de cette année.

Un contexte qui fait les affaires des boutiques spécialisées comme "Or en Cash", qui a ouvert sa première agence dans l'Yonne, à Auxerre, au mois de mai. La responsable, Laure Vincent, constate un vrai intérêt pour ce qu'on appelait autrefois "la valeur refuge".

"Les gens viennent beaucoup pour vendre leur or. Car durant le confinement, ils ont eu le temps de faire les fonds de tiroirs. La plupart du temps , il s'agit de bijoux dépareillés et cassés , qui n'ont plus vraiment de valeur. Mais en les revendant ça leur permet de se faire plaisir."

De 8000 euros à 50 000 euros le kilo d'or en 20 ans

Ses clients viennent de tous les milieux et de toutes les générations. Ils vendent de l'or pour arrondir les fins de mois. Et c'est le bon moment, car la valeur de l'or n'a jamais été aussi forte . "C'est un cours historique. En l'an 2000, on était à 8000 euros le kilo d'or et là on dépasse 50 000 euros. C'est le bon moment pour vendre."

Les particuliers vendent leurs bijoux en or pour arrondir les fins de mois © Maxppp - .

Mais de nombreux clients viennent aussi pour se constituer un bas de laine. En achetant des pièces d'or pour quelques centaines d'euros ou carrément un lingot à plus de 50 000. "Ça permet de diversifier son épargne. Un peu dans l'immobilier, un peu dans les livrets, un peu dans l'or."

Reste évidemment la question du stockage de cette épargne "physique". Il reste déconseillé de garder son or à la maison. L’idéal est de le placer dans un coffre à la banque.