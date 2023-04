Dans l'Yonne, le monde du vin s'organise avant l'entrée en vigueur d'étiquettes plus détaillées

Acide malique, dicarbonate de diméthyle, E414, E456... À partir du 8 décembre 2023, les amateurs de vin risquent d'être surpris en regardant le dos des bouteilles. La législation européenne évolue, et obligera les producteurs à indiquer les ingrédients mais également le nombre de calories, comme pour n'importe quel autre aliment. Jusqu'à présent, pour des raisons historiques , les boissons alcoolisées bénéficiaient d'une dérogation. Cela s'expliquait par la complexité d'indiquer ces informations car la composition exacte du vin peut varier d'une année sur l'autre voire d'une parcelle à une autre.

Cette évolution de la législation, va vers plus de transparence, et Frédéric Guéguen, vigneron à Préhy dans le chablisien est plutôt pour : "on n'a rien à cacher. En réalité on ne met pas grand chose dans le vin". Lui, compte faire apposer un QR code, à scanner avec son téléphone plutôt qu'une liste d'ingrédients directement imprimée sur l'étiquette. "Le vin reste un moment de plaisir et de partage, et ce serait dommage de gâcher ça avec plein de texte, plein de petits logos sur l'étiquette. Un QR code je pense que ce sera moins moche."

Des incertitudes à quelques mois de l'entrée en vigueur de la mesure

Pour éviter de mettre à la poubelle des stocks d'étiquettes existants, il devrait y avoir une tolérance pendant deux ans. Heureusement, selon Peggy Robin, juriste à la FNEB (Fédération des négociants-éleveurs de Bourgogne), car certains détails restent flous : "le règlement européen d'application ne va pas être publié avant juin ou juillet. On est dans l'inconnu sur les modalités pratiques, notamment la liste des ingrédients".

Une chose est sûre, les consommateurs plaident pour plus de transparence. Pour cet amateur de vin, rencontré à la cave Les Agapes d'Auxerre : "dans le travail de la vigne il y a des choses qui sont ajoutées pour le goût ou la conservation. On s'en doute mais ce serait bien qu'on sache tout ce qui est mis en plus. Plus il y aura de transparence et plus les gens auront confiance."

Même son de cloche pour Salomé qui estime que "tout est déjà écrit sur les autres aliments donc pourquoi pas sur le vin ?" En revanche, dans l'éventualité où elle découvrirait des composants douteux dans des bouteilles qu'elle apprécie, elle n'est pas certaine de s'en détacher : "c'est comme le Nutella ! On a beau savoir qu'il y a de l'huile de palme, parfois on craque quand même !"

Faire de la pédagogie auprès des clients

Le gérant des Agapes à Auxerre, Marc Ragaine, en est certain, il ne devrait pas y avoir trop de surprises dans les vins qu'il vend. "Je connais très bien mes vignerons et je sais comment ils bossent. Si jamais il y a des noms de substances un peu bizarres je pourrais très bien leur demander de m'expliquer. Je pourrais ainsi éclairer mes clients et répondre à leurs interrogations. Peut-être que cela permettra d'éliminer certaines provenances si on se rend compte que la composition est moyenne malgré un plaisir à la dégustation."

Autre mention qui figurera sur les bouteilles : les apports nutritionnels, et notamment les calories. Cela risque de compliquer un peu le travail des vignerons. Mélanie Grandguillaume, juriste à la CAVB (Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne) détaille : "on est en négociations au niveau européen pour savoir si on peut utiliser une moyenne en fonction du taux de sucre, ou s'il va falloir faire analyser chaque cuvée. D'autant qu'en Bourgogne, on a souvent plusieurs cuvées par domaine."

Des analyses régulières pour remplir les étiquettes ?

Selon la confédération, cette nouvelle législation apporte son lot de complexité et de lourdeurs : "Ça risque aussi d'être compliqué pour les laboratoires puisqu'il faudrait qu'ils aient la possibilité de faire études dans un temps très court. Ce n'est pas forcément le cas de tous", explique Mélanie Grandguillaume*, "ça peut aussi devenir un poste de dépenses important pour les domaines, entre le coût des analyses et la mise à jour régulière des étiquettes."*

En moyenne, un verre de vin blanc sec contient une centaine de calories (moins de 90 calories pour un verre de vin rouge). Et même en voyant cette information inscrite sur la bouteille, Marc Ragaine ne boudera pas son plaisir : "ça ne m'empêchera pas de boire un bon verre de vin !". Et ce n'est pas Rachel, sa cliente, qui dira le contraire "quand on aime bien manger et boire, on ne regarde pas sa balance !"

