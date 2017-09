Dans l'Yonne le plan logement du gouvernement passe mal auprès des bailleurs sociaux

Dans son plan logement, le gouvernement veut dégager un milliard d'économies par an notamment en demandant aux bailleurs sociaux de baisser les loyers. Une idée qui est très mal perçue par les responsables des HLM de l'Yonne.

Le gouvernement présente aujourd'hui en conseil des ministres son plan logement. Avec trois objectifs affichés : construire plus de logements, qu'ils soient moins chers et qu'ils répondent mieux aux besoins des Français. Le gouvernement envisagerait notamment une baisse des loyers dans les logements sociaux. Une baisse qui, selon certaines sources, pourrait aller jusqu'à 50 euros par mois (pour compenser une baisse des APL). Une idée qui fait bondir les bailleurs sociaux de l'Yonne, qui estiment que perdre des recettes sans compensation, ce serait risquer des déficits budgétaires .Cela entraînerait forcément une réduction des travaux de rénovation et d'entretien des logements.

Brennus habitat : baisser les loyers de 50 euros, c'est totalement contre productif

Pour Philippe Denis, le directeur de Brennus Habitat, 4 600 logements sociaux à Sens, cela pénaliserait d'abord les locataires les plus modestes."Notre patrimoine a été essentiellement construit avant les années 80, mais à 60% il est en quartier prioritaire de la ville. Si ces loyers devaient encore être baissés de 50 euros, tous les locataires des HLM verraient baisser l'accompagnement social, les travaux sur les immeubles, les réhabilitations. C'est totalement contre productif."

SIMAD : on est déjà bien en deçà des loyers maximum

Même sentiment à la SIMAD, le plus petit bailleur social du département avec près de 800 logements à Joigny. Christophe Bausseron, le directeur général, dénonce une double peine pour les organismes comme le sien. "Dans le logement social on a déjà des conventions signées avec l'état et qui encadrent nos loyers. Sur une majorité de nos immeubles parfois, on est déjà bien en deçà des loyers maximum que l'on pourrait faire."

Chez Domanys, le plus gros bailleur social de l'Yonne avec 9 000 logements, on partage ce sentiment. Et on craint des conséquences pour l'économie locale, notamment dans le secteur du BTP.