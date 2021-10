Dans l'Yonne, regain d'intérêt pour le bioéthanol avec la hausse des prix à la pompe

Environ 0,65 euros le litre contre 1,65 euros pour l'essence. Voilà qui fait réfléchir. Il est possible de faire modifier son véhicule essence pour y mettre du bioéthanol et c'est homologué par l'Etat. Mais est-ce rentable et sans danger ? Voici nos réponses dans l'Yonne.

La pose est rapide (quelques heures) et vite rentabilisée. C'est la promesse de Cédric, patron du garage Point S à Sens (Yonne). Ce lundi, il avait deux véhicules à modifier. "Là, on est sur une Peugeot 407. Sur ces véhicules-là, les boitiers sont les moins coûteux. C'est de 790 euros la transformation, homologation comprise", explique le spécialiste automobile, "donc un client qui va rouler en moyenne 20.000 kilomètres à l'année, en six mois son investissement est rentabilisé."

Des demandes de devis en hausse

Le changement attendu est assez spectaculaire. À la pompe, actuellement le gazole est en moyenne à 1,57 euros le litre et l'essence SP95 à 1,66 euros. Le bioéthanol se trouve dans l'Yonne ce lundi 18 octobre 2021 à 0,65 euros le litre. "Quand on transforme un petit véhicule comme une Twingo ou une petite Clio et que l'on va à la pompe, le plein coûte dix-sept euros. Je me demande ce que les gens attendent pour y passer", s'étonne le professionnel. Et bien justement la demande redémarre en ce mois d'octobre : "l'engouement et les demandes de devis sur les taux des carburants. Il y a deux ou trois ans, avec les gilets jaunes, c'est l'année où on a mis le plus de kits éthanol."

"De l'essence deux fois moins chère ? On se dit qu'il y a un loup. Et bien, il n'y en a pas." - Pierre Chasseray, président de 40 millions d'automobilistes

La réalité, c'est aussi qu'il y a plusieurs limites à commencer par le fait que tous les modèles ne sont pas compatibles, notamment les diesel, les voitures fabriquée avant les années 2000 mais aussi certains modèles récents. Si le votre l'est, le garagiste devra installer une plaque d'homologation, reconnue par l'Etat. Pour autant, certains constructeurs automobile font obstacle à cette pratique regrette Cédric : "je me souviens avoir posé un kit sur un véhicule neuf, un Nissan Qashqai, tout fonctionnait très bien il n'y avait aucun souci. Un après, le client a constaté une fuite sur le toit ouvrant, il s'est vu refuser la garantie par ce constructeur parce qu'il avait mis un boitier éthanol."

Le boitier Flexfuel proposé par ce garagiste est conçu par la société du même nom basée en Seine et Marne. © Radio France - Renaud Candelier

L'intérêt pour le bioéthanol en hausse à mesure qu'augmentent les prix à la pompe - Reportage de Renaud Candelier

Encore trop peu de stations service en proposent

L'autre limite, c'est le nombre stations proposant de l'éthanol. Seulement dix-huit sur une centaine dans l'Yonne. Mais vous pourrez toujours continuer à mettre de l'essence et mélanger si besoin les deux types de carburants. À noter également que ce carburant est réputé pour émettre moins de CO2 mais sa production provoque beaucoup de déforestation en Asie et en Amérique latine.