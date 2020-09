Dans l'Yonne, trois restaurants Courtepaille sur quatre repris par Buffalo Grill

L'enseigne de restaurants de grillades Courtepaille, mise en difficulté par la pandémie de Covid-19, sera reprise par son concurrent Buffalo Grill. Le tribunal de commerce d'Evry, dans l'Essonne, a rendu son jugement vendredi 25 septembre. L'offre prévoit la sauvegarde de 2208 emplois sur 4000.

Le restaurant de Cussy-les-Forges définitivement fermé

Selon nos informations, dans l'Yonne, trois restaurants Courtepaille resteront ouverts. Il s'agit des établissement de Nitry, Appoigny et Saint-Denis-lès-Sens. En revanche, celui de Cussy-les-Forges, le plus ancien de France et fermé depuis le confinement, ne devrait pas rouvrir ses portes.