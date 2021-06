Dans la campagne mayennaise, les camions pizzas tournent à plein régime pendant l'Euro de football

Pendant que les Bleus tapent dans le ballon à l'Euro, ce sera d'ailleurs le cas ce mercredi soir contre le Portugal, dernier match de poule de l'équipe de France de foot, d'autres se frottent les mains. C'est soirée pizza à la maison pour encourager la bande à M'Bappé. Les pizzaïolos croulent sous les demandes, en ville comme à la campagne.

à lire aussi Euro de football : déjà qualifiés, les Bleus affrontent le Portugal pour la première place du groupe

On en a rencontré un, à quelques heures du match. Il s'appelle Sébastien Grudé, il a un camion pizzas qui se balade du côté d'Ernée et sur les routes du bocage. Il confectionne lui-même la pâte et quelques préparations. Depuis le début de l'Euro, il a remarqué une hausse des commandes et des ventes, en moyenne une quinzaine de plus qu'en temps normal, un soir de match des Bleus.

►► Reportage France Bleu Mayenne avec Sébastien, pizzaïolo dans le Nord-Mayenne