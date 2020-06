Dans la Drôme des collines, un camping fait venir des influenceuses pour attirer des clients

Le temps d'un week-end, le camping Le Domaine de la Garenne à Saint-Avit a décidé de faire parler de lui sur Instagram. Cinq blogueuses et instagrameuses, suivies par plusieurs milliers de personnes sur les réseaux sociaux, ont été invitées dans la Drôme des collines. Le but : faire connaître l'établissement à de nouveaux clients. Le Domaine de la Garenne a déjà à une page sur Instagram, mais là les influenceuses mettent en avant ce qu'elles veulent.

"Certaines vont adorer la piscine, certaines vont plutôt parler des jeux, d'autres vont mettre en avant la nature explique Élodie Gaillard, la responsable hébergement du camping. Nous ne montrons pas uniquement les clichés qu'on adore. [Les influenceuses] sont là pour parler de tout sans filtre. C'est un gage de sincérité."

Des vacances à quelques kilomètres de la maison

Les cinq mamans partagent donc sur les réseaux sociaux des moments de vie dans le camping. Comme Lise (@mamangaleremaismamangere), 1600 abandonnés, venue de Grenbole avec son mari et ses trois enfants. "J'ai partagé quelques moments dans la piscine, sur l'environnement qui est fabuleux. J'essaye de donner envie à mes abonnés de venir, et pour l'instant ça marche plutôt bien", conclut-elle en riant.

Le camping a aussi emmené les instagrameuses au Palais idéal du Facteur Cheval, une manière de faire découvrir à leur communauté le territoire de la Drôme des collines.

C'est la deuxième année que le camping invite des influenceuses, et le résultat est là. "Quand on interroge nos clients sur comment ils nous ont connus, ils nous répondent globalement via les réseaux sociaux ou Internet, détaille Elodie Gaillard. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'ils nous suivent sur Instagram et c'est ça qui concrétise le fait de venir sur place."

Le camping espère donc faire le plein de touristes locaux cette année, d'autant plus que la clientèle étrangère, notamment néerlandaise, ne sera pas aussi présente que les années précédentes à cause de la crise du Covid-19.