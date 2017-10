Dans la Drôme, le beau temps amplifie les réservations de dernière minute

Conséquence de l’été indien, les réservations sont en hausse dans les 580 gîtes drômois. Le taux d'occupation dépasse les 20%. De quoi réjouir les propriétaires de gîtes.

Il est 9h30 ce dimanche à Chanos-Curson. La table du petit-déjeuner est prête : café, thé, pogne et jus de fruits locaux. Deux couples sont venus passer le week-end dans un gîte de la Drôme des Collines. "Vendredi, on s’est décidé à descendre passer un petit week-end tranquille" raconte Sébastien, 40 ans. "On habite à côté de Vienne. On a laissé les enfants et on a décidé de partir pour se détendre, pour découvrir des endroits juste à côté de chez nous mais que l’on ne connaissait pas forcément."

Un séjour préparé en dernière minute, au contraire de Bertille et Guillaume. Ce couple de trentenaire avait déjà réservé depuis plusieurs semaines. Un week-end de pause bénéfique pour ces lyonnais : "C’est une vraie rupture dans la routine. Le fait de changer de zone, c’est très diversifiant par rapport à notre vie quotidienne."

40% des réservations sont réalisés quelques jours avant le séjour.

Hervé et Annick Ferlin ont ouvert leur gîte il y a plus de deux ans. Ce week-end, toutes les chambres sont occupées, idem le week-end prochain : "On a encore eu un appel ce matin. Des lyonnais qui souhaitaient venir la semaine prochaine, prendre l’air dans notre coin."

Ce couple a ouvert son gîte à Chanos-Curson il y a plus de deux ans. © Radio France - Victor Vasseur

Ces températures printanières au mois d’octobre semblent jouer sur les réservations. C’est en tout ce qu’affirme Hervé : "J’avoue que le mois d’octobre est un peu exceptionnel. C’est très agréable car c’est des saisons où il n’est pas évident de faire le plein. Et là, on arrive à remplir un petit peu."

Pour Véronique De Chalais, la directrice des Gîtes de France dans la Drôme, l’impact de la météo est réel. Le taux d’occupation est bien supérieur à celui de l’an dernier. "Nous avons constaté qu’en octobre, 40% des réservations sont réalisés quelques jours avant le séjour." Beaucoup de clients sont des lyonnais, parfois des grenoblois. La raison selon Véronique de Chalais : "Ils privilégient des lieux qui ne demandent pas trop de temps de transport". Avant de conclure : "La Drôme des Collines est l’exemple parfait. On est à une heure de Lyon et déjà dépaysé."