Saint-Paul-Trois-Châteaux, France

Les uns après les autres, devant l’entrée de cette Maison de santé, les élus le répètent : "Nous voulons lutter contre la désertification médicale." Ici, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, l’objectif est atteint. Deux nouveaux médecins vont arriver comme Clémentine. Cette jeune généraliste de 28 ans habite à Bollène, et elle très enthousiaste à l’idée de venir : "C’est génial ! En tant que jeune c’est top, on n’a plus envie d’être seul. On préfère être plusieurs, on veut partager et échanger avec des collègues."

L'un des cabinets de cette Maison de santé. © Radio France - Victor Vasseur

"Un médecin tout seul dans son cabinet, c'est dépassé" affirme une future collègue de Clémentine. Pour le secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement Christophe Castaner, le constat est identique : "Avec ces maisons, il y a un meilleur suivi des patients. Quand il y a deux ou trois médecins qui peuvent discuter et se conseiller."

Première consultation prévue dans trois semaines. © Radio France - Victor Vasseur

19 professionnels de santé

Des infirmiers, des orthophonistes, des médecins, des dentistes ou encore une diététicienne. En tout, 19 professionnels de santé vont s'installer dans cette Maison de santé. Mais il a fallu en convaincre certains selon le maire Jean-Michel Catelinois : "Il faut casser une idée, celle qui dit que dans les zones rurales, il n’y a plus rien. C’est faux. C’est agréable de vivre ici. L’accueil de ces nouveaux généralistes prouve que nous sommes dans le bon chemin."

Les premières consultations sont prévues dans trois semaines, au début du mois d'avril.