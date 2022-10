Dans la file prioritaire de la station service avec infirmières, psychologues, taxis, policiers

En Vaucluse, six stations services réservent des pompes pour les véhicules des métiers prioritaires. Le personnel médical mais aussi la police, les gendarmes, les pompiers, les transports de fond, le personnel de la justice ou les transporteurs scolaires sont prioritaires. Une dizaine de secteurs d'activités sont prioritaires. Les stations services qui leur réservent des pompes sont à Avignon, Le Pontet, Carpentras, Cavaillon, La Tour d'Aigues et Bollene.

Sans d'essence, pas de soins pour les patients !

"A gauche derrière la voiture blanche. Avancez encore un peu !" Fabrice organise la longue file d'attente de la station service Auchan du Pontet. Les six pompes de la file de droite sont réservées aux véhicules prioritaires.

Lucie était presque à sec. Cette infirmière libérale roule 100 km par jour pour ses patients autour de l'Isle-sur-la-Sorgue : "cette file prioritaire nous permettra au moins d'aller chez nos patients . Sinon, pas d'essence, pas de trajets ! On limite nos trajets personnels pour garder de l'essence pour aller soigner nos patients". Priorité aussi pour les psychologues comme Marie, , inquiète pour les enfants handicapés dont elle s'occupe à Carpentras : "si on ne peut pas aller au centre, ces enfants restent à la maison et ça pose des difficultés aux familles. Beaucoup de professionnels qui interviennent auprès d'enfants en situation de handicap ne peuvent plus se déplacer. On se demande comment on va faire".

Dans la file prioritaire, les taxis viennent faire le plein. Delphine roule parfois "1.000 km dans la journée pour transporter des patients" d'Orange vers les hôpitaux ou les centres de soins. "Parfois, on les transporte pour des dialyses de nuit, c'est une très bonne chose que la préfecture installe cette file prioritaire car c'est compliqué de faire une heure et demie ou deux heures de queue avec un patient dans la voiture."

Elargir la liste des métiers prioritaires

Depuis des heures Sylvia surveillait son niveau d'essence. Alors elle sourit dans la file prioritaire: "il était temps !" Son fourgon roule entre Apt et les Alpes de Haute Provence. Elle consomme un plein par semaine pour livrer du "matériel médical à domicile indispensable". Une dizaine de secteurs d'activités sont classées prioritaire. Sylvia voudrait élargir la liste : "quand je vois les seniors ou les personnes handicapées à domicile, ils ont besoin d'autres aides. D'autres professionnels non assimilés prioritaires vont avoir des difficultés pour intervenir".

Gendarmes et policiers font partie des métiers prioritaires : Christophe patiente pour pouvoir faire la route et prendre son service dans la police : "quand vous voyez des gens qui s'agressent pour trois litres d'essence ou font leur petite loi dans les stations, dans cette période de tension, notre présence est encore davantage nécessaire".