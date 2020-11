Dans la Loire, les commerçants fermés regardent Noël s'approcher avec inquiétude

L'inquiétude des commerçants fermés de la Loire est palpable à l'approche de Noël. Magasins de jouets, de décorations, bijouteries, librairies : ils réalisent jusqu'à la moitié de leurs bénéfices de l'année sur les mois de novembre et décembre. Cette année, ils restent fermés en novembre. Rencontre avec deux de ces commerces ligériens fermés.

Comment éviter le défaut de trésorerie ?

A Saint-Chamond, Cécile Saez a dû baisser le rideau de sa librairie la mort dans l'âme. Elle a participé à l'action choc des commerçants de la ville, mercredi 11 novembre, en désespoir de cause : "Je suis librairie depuis 28 ans, et j'aimerais le rester encore quelques années." Noël représente la moitié de son chiffre d'affaire annuel.

A l'approche du 25 décembre, seule une réouverture complète lui permettrait d'éviter le défaut de trésorerie et de continuer à exister l'année prochaine : "on ne nous fait pas de cadeau, on continue à payer des charges qui tombent tous les mois. On a seulement des reports de charges. C'est difficile de continuer." Le gouvernement s'est engagé à faire bénéficier les bailleurs de ces commerçants de crédits d'impôts, s'ils acceptent de renoncer au loyer du mois de novembre.

Un frémissement du côté des clients

Le moral n'est pas non plus au beau fixe dans la bijouterie Rullière-Bernard, au centre-ville de Saint-Etienne. Mais les employés tentent de le maintenir en préparant déjà les vitrines de Noël : "c'est important de rester visible, explique Candice Sagnard, responsable du e-commerce., même si habituellement on les installe dès le début du mois de novembre."

Dans la bijouterie, on mise tout sur une ré-ouverture au 1er décembre, l'échéance donnée par Jean Castex pour évaluer la possibilité de desserrer le confinement. "Les pertes sont réelles. On va essayer non pas de rattraper, mais de faire au mieux : on aménagera nos horaires, on ouvrira de manière plus large pour attraper la balle au bond," décrit Candice Sagnard.Le e-commerce et le système de commande-retrait ne suffisent pas à compenser le passage des clients en magasin.

Un signe d'espoir pour la bijouterie, cependant : les clients, après avoir hésité à commander début novembre, commencent à prendre leurs dispositions pour les cadeaux de Noël. "Ils se projettent davantage, décrit Candice Sagnard, et de plus en plus nous contactent en ce moment pour mettre de côté des produits." Pour cela la bijouterie s'est tournée vers d'autres moyens de communication : les mails, les visioconférences et les vidéos afin de tenter de remplacer le contact "de visu" avec les clients.