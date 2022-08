Dans la Loire, on pourrait manquer de profs de maths ou de techno dans certains collèges et lycées

A 24 heures de la rentrée des classes, les syndicats enseignants accusent le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye de faire du bricolage. "On savait dès le mois de juillet qu'il y aurait un problème pour mettre un enseignant dans chaque classe, comme le promet le ministre de l'éducation", explique Claire Rollet, secrétaire départementale du Snes FSU dans la Loire et invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi matin. "Il y a 4 000 postes vacants au niveau national, et c'est sans compter les remplacements en cours d'année pour maladie ou congé maternité", poursuit l'enseignante de SVT au lycée François Truffaut de Rive-de-Gier.

Des heures de maths ou de technologie en moins dans la Loire

Dans la Loire, la situation n'est pas aussi critique que dans les académies de Créteil ou de Versailles, mais nous serons aussi confrontés au problème selon Claire Rollet. "On s'attend à ce que des élèves n'aient pas cours en ce début d'année, il va manquer des heures de maths au lycée Jacob Holtzer par exemple. Mais on a aussi des soucis d'effectif dans certaines matières comme la technologie."

Le problème dans la Loire, c'est que ce sont les TZR (titulaire sur zone de remplacement), qui assurent habituellement les remplacements en cas d'arrêt maladie ou de congé maternité, qui vont être mobilisés à l'année sur les postes vacants. Mais si ces "remplaçants" doivent s'absenter, les élèves risquent bien de se retrouver sans prof. "Le ministère compte donc sur les contractuels, et depuis le début du précédent quinquennat on fait de plus en plus appel à eux en réduisant en même temps le volet de TZR", explique Claire Rollet. "Mais on est aussi inquiet sur le manque d'effectif pour les autres personnels d'éducation, comme les AESH qui accompagne les élèves en situation de handicap, ou encore les CPE."