Dans la Manche, la chaudronnerie ACPP teste la semaine de 4 jours

Depuis le 1er janvier dernier, les salariés de l'entreprise de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle ACPP située dans la Hague ne travaillent plus que du lundi au jeudi. Une évolution qui vise à gagner en productivité, à lutter contre l'absentéisme et pourrait s'accompagner de recrutements.

L'entreprise ACPP est installée à Digulleville, dans la Hague, à quelques hectomètres de l'usine Areva, l'un de ses principaux clients. La société a presque 40 ans, et emploie actuellement 250 salariés. Elle vient de traverser quelques années difficiles, impactée par les réductions d'investissements de ses clients. Et pourtant, après avoir fait le constat qu'elle devait gagner en productivité, la direction d'ACPP a opté pour le passage du personnel aux 35 heures sur 4 jours de travail, sans perte de salaire.

Réorganiser les équipes et lutter contre l'absentéisme

"Notre principale problématique, c'était l'absentéisme lié aux maladies, aux problèmes physiques de nos salariés", souligne le directeur général d'ACPP, Franck Fauquenoy qui avance un taux d'absentéisme de l'ordre de 17%. "L'autre difficulté rencontrée, était que nous avions du mal à avoir des équipes au complet pour travailler efficacement. Les salariés cumulaient leurs RTT et leurs absences désorganisaient les équipes". Fort de ces deux constats, la direction et le syndicat CFDT ont imaginé un passage à la semaine de 4 jours de travail du lundi au jeudi. Avantage pour les salariés : une vraie coupure de 3 jours en dehors du travail pour se reposer et déconnecter. Avantage pour l'entreprise : des équipes au complet du lundi au jeudi.

Un référendum à la fin du mois pour mesurer l'adhésion des salariés

La nouvelle organisation est en place depuis deux semaine, et elle a déjà conquis certains salariés. Sandrine Dupont et assistante projet. Pour cette mère qui élève seule ses enfants en bas âge, c'est une aubaine. "Même avec mes RTT avant, je n'avais pas toujours le temps pour m'occuper de mes enfants et j''étais obligé de poser mes vendredis sans solde", souligne-t-elle, avant d'ajouter "aujourd'hui, j'ai tous mes vendredis, et je suis toujours payée 35 heures. Pour moi, c'est parfaitement adapté". Tous les salariés n'ont pas le même discours. "A l'heure qu'il est, c'est mitigé dans les ateliers", souligne Reynald Poussard, responsable de production. "Certains voient l'avantage de ne travailler que 4 jours; les autres voient surtout qu'ils n'ont plus la possibilité de poser des RTT quand ils le souhaitent". La direction a conscience que cette expérimentation bouscule des habitudes. Un référendum auprès des salariés est prévu à la fin du mois de janvier pour tirer un premier bilan de ce test.

Un système qui permettra d'embaucher selon la direction

En attendant, pour Franck Fauquenoy, le directeur général d'ACPP, il y a déjà des conséquences bénéfiques. "Sur les 2 premières semaines de test, nous avons fait sérieusement baisser l'absentéisme, et les équipes sont au complet pour avancer sur les projet, d'où un gain en productivité." Si cette expérimentation est concluante, elle s'accompagnera également de la création d'emplois dans l'entreprise. Une trentaine d'embauches sont ainsi envisagées d'ici le mois de juin.