Dans la Marne, de plus en plus d'entreprises passent à la semaine de quatre jours

La rentrée approche à grands pas. Après des vacances au soleil, le retour au bureau n'est pas évident pour tout le monde mais certains ont un avantage : ils ne travaillent que quatre jours par semaine. Plusieurs entreprises de la Marne ont adopté ce rythme depuis quelques années, notamment la boulangerie Case à Pain à Cormontreuil et le salon Laurine Coiffure à Reims.

"Un grand confort pour la vie familiale"

Depuis 2016, le patron de Laurine Coiffure a décidé de fermer son salon tous les jeudis, soit un jour supplémentaire par semaine. "Trois jours de repos, c'est énorme, surtout dans la coiffure, raconte Ingrid, une coiffeuse. Maintenant, j'ai le mercredi, le jeudi et le dimanche, c'est un bonheur".

Depuis qu'elle est passée à la semaine de quatre jours, elle se sent plus épanouie à la maison et au travail. "C'est un grand confort pour la vie familiale. Déjà, c'est moins la course avec les enfants, c'est pratique, et on a le temps de se poser et d'affronter les journées continues sans fatiguer", poursuit-elle.

Des salariés "plus efficaces"

Les journées sont plus intenses depuis la mise en place de la semaine de quatre jours. Les coiffeuses travaillent dix heures par jour, sans coupures. "Mais c'est mieux, assure Florence, la manager. Avant j'avais beaucoup de coupures, j'étais du matin ou de l'après-midi, je n'avais le temps de rien faire, je devais me dépêcher. Maintenant, je fais tout d'un seul coup, ce n'est que du positif".

Un avis partagé par le gérant, Jean-Marc Rosa. "Je les trouve plus efficaces parce qu'elles savent qu'elles ne sont là que quatre jours. Elles peuvent ensuite vaquer à leurs occupations et prendre soin d'elles. Tout le monde s'y retrouve, c'est du gagnant-gagnant", explique-t-il.

En France, 10.000 salariés bénéficient de la semaine de quatre jours, selon le ministère du Travail. C'est notamment le cas des employés des entreprises Embal' Système et Carpet' Système à Douzy dans les Ardennes.