L'été a été difficile pour les restaurateurs et les hôteliers marnais. La filière manque de bras et la situation devient intenable d'après l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Les patrons du secteur estiment qu'il y a au moins 1000 postes à pourvoir dans la Marne.

Marne, France

Sur la place d'Erlon à Reims, les restaurateurs sont unanimes: les offres d'emploi ne trouvent pas preneur. Faute de personnel, le directeur du restaurant l'Apostrophe est obligé de mettre la main à la pâte. "On donne un coup de main avec les serveurs. On débarrasse et on prend les commandes pour pouvoir servir tous les clients." précise Aurélien Lonnoy.

Il a pourtant passé plusieurs annonces, mais aucun essai n'a été concluant. Le directeur adjoint du restaurant Léon de Bruxelles est dans la même situation: "C'est compliqué de trouver du personnel qui soit prêt à travailler sur des horaires de restauration. On ouvre du lundi au dimanche jusqu'à minuit."

Une situation difficile pour le restaurateur "qui implique d'avoir du personnel prêt à travailler plus dur, plus longtemps, parce qu'on va manquer d'une à deux personnes." Certains restaurants à Reims sont même obligés de réduire leurs couverts ou de fermer certains jours par semaine.

"On a dépassé le point de rupture"

D'après l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, il y a au moins 1000 postes à pouvoir dans le secteur dans la Marne. "Ça fait longtemps qu'on le voit venir", explique Joel Oudin, le président de l'Umih dans la Marne. "Cette année, ça nous a vraiment pété au visage pour être poli. On a dépassé le point de rupture."

Quelques hôtels de renom ont dû repousser leur ouverture dans la Marne par manque de main d'oeuvre, selon Joel Oudin. "Il n'y a pas un jour sans qu'on nous appelle pour nous demander un serveur ou un cuisiner. On est obligé de répondre qu'on n'en a pas", se désole-t-il.

Les raisons de cette situation sont connues selon lui: des horaires difficiles pour un salaire trop faible. D'après les statistiques du CFA de la Marne, la moitié des cuisiniers formés quittent le secteur au bout des deux premières années.

Les professionnels du secteur ont rendez vous le 3 septembre avec le gouvernement pour discuter de cette situation. Ils comptent lui demander de faciliter l'accès à l'emploi pour les migrants pour répondre à cette pénurie.