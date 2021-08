Dans la Marne, le tourisme de luxe bat son plein

C'est bientôt la fin de la saison touristique et les établissements haut-de-gamme peuvent se féliciter. Les taux d'occupation avoisinent les 80%.

Au Royal Champagne, à Champillon vers Epernay, par exemple, le parking affiche complet. "On accueille même plus de touristes que lors de notre premier été en 2018", raconte Jennifer Delord, la directrice commerciale.

La clientèle est parisienne mais pas seulement. L'établissement a vu revenir les visiteurs étrangers. "Ce sont surtout les pays limitrophes, comme les Belges, les Hollandais, les Luxembourgeois et plus récemment les Anglais, avec la levée des restrictions de voyage."

Le premier prix tourne autour de 700 euros la nuit mais cette année les clients n'ont pas rechigné sur leurs frais. "Ils passent beaucoup plus de temps au spa à se chouchouter, à faire plusieurs soins. Ils vont chercher de très bonnes bouteilles de champagne chez le sommelier", constate Jennifer Delord.

Les touristes ont envie de se faire plaisir et loin des grandes villes. Au domaine les Crayères de Reims, ils allongent leurs séjours. "_J'ai un exemple d'Italiens qui sont restés cinq jours. On est désormais sur un vrai séjour. Avant Reims était plus une destination de passage, où ils restaient une nuit ou deux", e_xplique son directeur général, Arnaud Vallary

Mais pour ce gérant, il faudra quand même trois ans pour compenser les mois de fermeture.