Dans la Marne, les restaurateurs fortement impactés par le retour du télétravail obligatoire

Une salle quasiment vide, tout comme le carnet de réservation. Depuis le retour, le 3 janvier, du télétravail obligatoire, au moins trois jours par semaine, les clients ne se pressent plus à Green Food, le restaurant Christelle Blaizot, situé sur la Place de la République à Châlons-en-Champagne. "On a l'impression d'être revenu au premier confinement", soupire cette gérante, prisée d'habitude des employés de la sous-préfecture ou de la mairie, situées à proximité. "Il y a désormais trois jours de télétravail et il faut compter aussi celles et ceux qui gardent leurs enfants le mercredi, il ne nous reste plus qu'un jour pour travailler."

On a l'impression d'être revenu au premier confinement -- Christelle Blaizot, restauratrice

D'habitude les clients font la queue dehors et sur la pause du midi, le service ne s'arrête pas. Désormais le portrait est tout autre : " J'ai une salle à l'étage, le midi je dois avoir trois ou quatre personnes et puis en bas une ou deux. J'ai beaucoup de gens qui prennent à emporter mais ça ne compense pas les pertes", déclare-t-elle. Des pertes qu'elle estime à 50% de son chiffre d'affaires.

Et elle n'est pas seule dans ce cas là. Dans une rue adjacente, au restaurant Chez Lea'wis. Elodie Laguerre, la gérante a perdu la moitié de sa clientèle. Elle avait en plus été déjà particulièrement touchée par les précédentes restrictions : " Avant j'avais aussi l'espace à côté, c'était une salle de restauration avec des jeux mis à disposition pour la clientèle. Mais ce local-là je l'ai rendu."

Des fermetures en janvier ?

A Reims, face à cette situation, certains restaurateurs hésitent même à fermer pendant le mois de janvier. C'est le cas à l'Edgard bistrot, place du Forum. "La semaine de la rentrée on a bien fonctionné grâce aux touristes du Benelux mais là, on va voir comment ça va se passer. Le midi, on travaille à 80% avec les employés des banques er des bureaux alentours," explique Stéphane Coudeville, le gérant. Il attend donc une semaine avant de prendre une décision sur une potentielle fermeture du restaurant pendant le mois de janvier. Les employés passeraient donc en chômage partiel, remboursés à 100% par l'Etat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Même son de cloche du côté de Franck Camus, qui tient le le bistrot de la Poste rue Cérès. " En ce moment on travaille à perte, j'accepte même de ne pas me verser de salaire sur cette période mais cette situation ne peut durer qu'un temps. On n'a pas les poches pleines, ça fait bien longtemps que les restaurateurs n'ont plus les poches pleines", déplore-t-il. Et pour le moment ce restaurateur n'est pas éligible aux aides de l'Etat.