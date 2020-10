Dans la métropole lilloise, le grand flou des mesures sanitaires pour les restaurateurs

"Ca fait tout et n'importe quoi" s'emporte un professionnel du secteur qui souhaite rester anonyme. Depuis l'entrée en vigueur du nouvel arrêté préfectoral le 8 octobre, les restaurants sont dans le flou, après le passage de la métropole lilloise en zone d'alerte maximale face au coronavirus. Malgré les précisions de la Préfecture du Nord apportées lundi 12 octobre, certains interprètent les directives à leur sauce pour continuer à servir, parfois coûte que coûte.

"Les établissements de restauration autorisés à ouvrir sont ceux qui disposent d'une cuisine, d'un salarié dédié à la seule préparation des plats et qui préparent sur place leurs plats cuisinés" détaillait lundi un communiqué préfectoral. Mais les établissements qui peuvent ouvrir, ont-ils le droit d'accepter, par exemple, que leurs clients ne viennent que pour l'apéro?

Carte adaptée ou fermeture le soir?

"On a adapté la carte, on fait des frites, des planches, des hot-dogs, des choses qu'on ne faisait pas avant" raconte Clarisse, serveuse dans une brasserie place du théâtre à Lille. Les clients qui veulent prendre une bière doivent prendre quelque chose à manger avec. "Nous on nous avait dit que les planches et les frites toutes seules ça ne marchait pas. Au final on arrive le soir, on tente, et s'il y a un petit contrôle, on leur dit que ce n'est pas clair."

Cette incertitude a poussé le gérant du Ici bar, près du théâtre Sébastopol, à prendre une décision difficile : fermer le soir. "On a plusieurs propositions de snacking le soir, comme des planches, mais _on ne sait pas si ça rentre dans le cadre de l'arrêté préfectoral._" Alors il ne sert pas. "On ne veut pas prendre le risque d'une fermeture administrative."

Tous craignent que la prise de parole d'Emmanuel Macron, le 14 octobre à 19H55 sur France 2 et TF1, vienne encore tout bousculer.